Regulamentação da BR do Mar vai reduzir custos logísticos de 20% a 60%, diz Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que a regulamentação do programa BR do Mar "vai reduzir custos logísticos de 20% a 60%, potencializando ainda mais o setor portuário brasileiro".

A declaração foi dada durante cerimônia de assinatura de decreto de regulamentação do programa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava previsto para participar do evento, mas cancelou por causa de reunião com presidentes dos bancos públicos.

Silvio Costa Filho disse que a regulamentação foi construída "ao lado do sindicato, das entidades, do setor produtivo, de todos que fazem o setor portuário, mas sobretudo da indústria naval brasileira".

Segundo o ministro, o programa "terá impacto importantíssimo no fortalecimento da cabotagem no Brasil".

"A BR do Mar vai fazer com que a gente possa utilizar nossos mares e rios, mas sobretudo os 8 mil km de litoral brasileiro para transformar numa grande BR, para ampliarmos a cabotagem no Brasil. Saímos de 1,2 milhão de contêineres para 2 milhões de contêineres em movimentação", disse o ministro.

Costa Filho disse que o programa "vai fazer com que o setor cresça, possa se desenvolver, gerar empregos e renda e fortalecer os portos públicos brasileiros".

"Atualmente, 65% do transporte no Brasil é feito por rodovias. Quando tivermos outros modais consolidados, como a BR do Mar - e no 2º semestre vamos lançar a BR dos Rios - estaremos preparando novas rotas de integração, gerando competitividade e fortalecendo sobretudo quem produz no Brasil", completou.