Quaest: 53% veem Lula certo em agir com reciprocidade a tarifaço de Trump

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que a maioria aprova medidas de reciprocidade do governo Lula (PT) contra o "tarifaço" de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que diz a pesquisa

Para 53%, Lula está certo em reagir com reciprocidade às tarifas. Contudo, 39% acreditam que o presidente está errado.

30% dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acham que Lula está certo. Outros 64% acreditam que o presidente está errado.

Lula e o PT estão fazendo o que é "certo" nesse embate, avalia maioria dos entrevistados.

Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo: 44%

Bolsonaro e seus aliados estão fazendo o que é mais certo: 29%

Nenhum dos dois está fazendo o que é certo: 15%

Não sabe ou não respondeu: 12%

No entanto, 84% dos entrevistados dizem que governo e oposição deveriam se unir para defender o Brasil. 9% acreditam que isso não é necessário.

Questionados sobre o que provocou Trump a anunciar tarifas, entrevistados se dividem. Entre os motivos mais citados, estão as falas de Lula durante o Brics (26%) e as ações do STF (Supremo Tribunal Federal) contra Bolsonaro (22%).

Falas de Lula durante o Brics contra Trump: 26%

Ações do STF contra Bolsonaro: 22%

A influência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos: 17%

Ações do STF contra big techs americanas: 10%

Não sabe ou não respondeu: 25%

Aprovação do governo aumentou, mas desaprovação continua em maioria.

Desaprova: 53% (era 57% em maio)

Aprova: 43% (era 40% em maio)

Não sei: 4% (era 3% em maio)

Avaliação negativa também caiu, mas continua acima da avaliação positiva.

Negativo: 40% (era 43% em maio)

Regular: 28% (era 28% em maio)

Positivo: 28% (era 26% em maio)

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas de forma presencial entre os dias 10 e 14 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.