PT vai pedir suspensão imediata do mandato de Eduardo Bolsonaro

Do UOL e colaboração para o UOL, em Brasília

O líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), vai pedir a suspensão imediata do mandato do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O requerimento será entregue hoje à Mesa Diretora da Câmara.

O que aconteceu

PT argumenta que o deputado licenciado atuou contra os interesses nacionais. O governo atribui a Eduardo a responsabilidade por Donald Trump cobrar sobretaxa de 50% sobre os produtos importados do Brasil.

O pedido de suspensão imediata chega perto do prazo de licença de Eduardo terminar. Ele pode ficar afastado durante 120 dias. Passado este prazo, começam a contar faltas ao trabalho, o que leva a perda de mandato.

Partido cita campanha por sanções contra o Brasil. O requerimento pede que a mesa diretora reconheça a quebra de decoro por causa da conduta de Eduardo em relação às campanhas no exterior por sanções contra o Brasil e por ataques ao STF.

Representação no STF e na PGR. O PT também pede que seja encaminhada cópia da petição à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo e ao Ministério das Relações Exteriores, em apoio à investigação, inclusive quanto ao uso indevido de passaporte diplomático.

Eduardo não se manifestou. Procurado pelo UOL por mensagem, o parlamentar não respondeu a reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Eduardo mudou para os Estados Unidos e está licenciado. Na época, justificou via redes sociais que queria "buscar sanções aos violadores dos direitos humanos", em indireta ao STF pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe.

Há dois processos de cassação contra Eduardo Bolsonaro. O líder do PT quer juntar os dois pedidos para a tramitação ser mais acelerada. Lindbergh afirmou que a postura de Eduardo diante do tarifaço de Trump agrava a situação dele.

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) tenta ajudar Eduardo. Ele protocolou um projeto para o mandato poder ser retomado dos Estados Unidos. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) não deu prosseguimento a proposta, sinalizando que é contra.

Ao mesmo tempo, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a condenação de Bolsonaro. Ele acusado dos seguintes crimes: