Preços ao produtor dos EUA ficam inalterados em junho

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos ficaram inalterados em junho uma vez que um aumento no custo das mercadorias devido às tarifas sobre as importações foi compensado pela fraqueza dos serviços.

A leitura inalterada do índice de preços ao produtor para a demanda final no mês passado seguiu-se a um aumento revisado para cima de 0,3% em maio, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%, depois de avanço de 0,1% relatado anteriormente em maio.

Nos 12 meses até junho, os preços ao produtor aumentaram 2,3%, depois de avançarem 2,7% em maio.

Dados divulgados na terça-feira mostraram que a alta dos preços ao consumidor acelerou em junho, com avanços em bens expostos a tarifas, como móveis, eletrodomésticos, artigos esportivos e brinquedos.

Economistas disseram que o relatório do índice de preços ao consumidor de junho foi provavelmente o início do aumento da inflação induzido pelas tarifas de importação anunciadas em abril.

No entanto, alguns esperavam que o aumento mais lento dos preços de serviços, devido à diminuição da demanda por viagens e hotéis, compensasse parcialmente a alta da inflação decorrente das tarifas.

Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou que as tarifas mais altas entrariam em vigor em 1º de agosto para as importações de vários países, incluindo México, Japão, Canadá e Brasil, além da União Europeia.

O Federal Reserve deve deixar sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% na reunião de política deste mês. A ata da reunião de 17 e 18 de junho do banco central, que foi publicada na semana passada, mostrou que apenas "algumas" autoridades disseram que achavam que os juros poderiam cair já na reunião de 29 e 30 de julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)