Por que Brasil e China são alvos de investigação comercial pelos EUA?

Os Estados Unidos começaram a investigar o governo brasileiro por supostas práticas contra o comércio digital. A medida baseia-se na Seção 301 da Lei de Comércio americana, mesma ferramenta utilizada no fim do ano passado para investigar a China por supostos meios "anticompetitivos" na indústria de chips.

O que aconteceu

Os EUA querem fazer valer os direitos dos norte-americanos pelo mundo. A Seção 301 é usada para investigar supostas práticas comerciais desleais por parte dos países que negociam com o governo americano. Ela pode ser acionada "se os direitos dos Estados Unidos sob qualquer acordo comercial forem negados, ou se um ato, política ou prática de um governo estrangeiro violar, for inconsistente com ou negar benefícios aos Estados Unidos sob um acordo comercial; ou for 'injustificável' e 'sobrecarregar ou restringir' o comércio dos EUA".

O Brasil é investigado por suposta censura contra empresas americanas de tecnologia. Em carta, o presidente dos EUA, Donald Trump, alegou que o STF (Supremo Tribunal Federal) emitiu "ordens secretas e ilegais de censura" contra as big techs, com multas e expulsão do mercado brasileiro.

A investigação é feita pelo USTR (Escritório da Representação Comercial dos EUA). O órgão foca em supostos ataques dos países às empresas americanas de mídia social e outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos, segundo Jamieson Greer, representante comercial dos EUA.

Já a China é investigada por suposta dominância de mercado. Em meados de dezembro, o governo dos EUA anunciou que a investigação visa determinar até que ponto a China utiliza "meios anticompetitivos e antimercado" na indústria de semicondutores (chips) com o objetivo de "dominar o mercado mundial".

À época, a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, classificou como preocupante a predominância de chips chineses no mercado. "Quase dois terços dos produtos americanos contêm chips procedentes da China, algo preocupante. Pequim busca dominar o mercado e, diante dos métodos utilizados, vemos empresas que hesitam em investir nos Estados Unidos", disse Raimondo.

A atuação da China prejudicaria os americanos, segundo o Escritório de Representação Comercial dos EUA. De acordo com o USTR, há um temor de que as políticas chinesas enfraqueçam "a competitividade das empresas e dos trabalhadores americanos, as cadeias de suprimentos essenciais para os Estados Unidos e a segurança econômica do país". Um relatório final sobre o caso deve ser divulgado até o fim deste ano.