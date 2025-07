Plus Byte vence leilão da ponte internacional de São Borja-Santo Tomé

SÃO PAULO (Reuters) - A argentina Plus Byte venceu nesta quarta-feira o leilão da Ponte Internacional São Borja-Santo Tomé, que liga o Brasil à Argentina, com uma oferta de outorga fixa de US$29 milhões, segundo informações da B3.

O valor representa um ágio de 9,43% sobre o valor mínimo estabelecido em edital, de US$26,5 milhões.

A expectativa é que o trecho de 15,62 quilômetros receba investimentos de cerca de US$99 milhões durante os 25 anos de contrato, de acordo com o Ministério dos Transportes.

A ponte foi construída a partir de um acordo binacional assinado em 1989, ligando a cidade brasileira de São Borja, no Estado do Rio Grande do Sul, à argentina Santo Tomé.

A CS Infra, do grupo Simpar, também disputou a concessão, com a oferta de US$26,6 milhões de outorga, ágio de 0,38% sobre o preço mínimo.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, edição Michael Susin)