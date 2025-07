Partes na Síria concordam com medidas para acabar com confrontos, diz Rubio

(Reuters) - As várias partes que estão lutando na Síria concordaram com medidas específicas para acabar com os confrontos no país, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta quarta-feira.

"Engajamos todas as partes envolvidas nos confrontos na Síria. Chegamos a um acordo sobre medidas específicas que colocarão um fim a essa situação preocupante e horrível hoje à noite", disse Rubio no X.

"Isso exigirá que todas as partes cumpram os compromissos que assumiram e é isso que esperamos que façam", disse Rubio.

(Reportagem de Katharine Jackson, em Washington)