Parlamento do Irã descarta retomada de negociações com EUA até que pré-condições sejam atendidas

DUBAI (Reuters) - O Parlamento do Irã disse que o país não deve retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos até que as condições prévias sejam atendidas, em uma declaração divulgada nesta quarta-feira pela mídia estatal iraniana.

"Quando os EUA usam as negociações como uma ferramenta para enganar o Irã e encobrir um ataque militar repentino do regime sionista (Israel), as negociações não podem ser conduzidas como antes. As condições prévias devem ser estabelecidas e nenhuma nova negociação pode ocorrer até que elas sejam totalmente cumpridas", disse a declaração.

A declaração não definiu as condições prévias, mas o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, já havia dito anteriormente que deveria haver garantias de que não haveria novos ataques contra Teerã.

Israel e os EUA lançaram ataques contra as instalações nucleares do Irã no mês passado, dizendo que elas faziam parte de um programa voltado para o desenvolvimento de armas nucleares. Teerã afirma que seu programa nuclear é puramente para fins civis.

Teerã e Washington realizaram cinco rodadas de negociações indiretas mediadas por Omã antes da guerra aérea de 12 dias, com as exigências dos EUA de que Teerã abandonasse seu programa doméstico de enriquecimento de urânio chegando a um beco sem saída.

Na semana passada, Araqchi reiterou a posição de Teerã de que não concordaria com um acordo nuclear que o impedisse de enriquecer urânio e se recusaria a discutir tópicos extra-nucleares, como seu programa de mísseis balísticos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que não tinha pressa em negociar com o Irã, já que suas instalações nucleares estavam "obliteradas", mas os EUA, em coordenação com três países europeus, concordaram em definir o final de agosto como o prazo para um acordo.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, disse na terça-feira que Paris, Londres e Berlim acionariam o mecanismo de retomada das sanções das Nações Unidas, que reimporia as sanções internacionais ao Irã, até o final de agosto, caso não houvesse progresso concreto em relação a um acordo.

