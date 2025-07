Pagamentos do Bolsa Família de julho começam nesta semana; veja data

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de julho de 2025 já têm data marcada para começar.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os pagamentos começarão a ser realizados a partir do dia 18 de julho. A liberação seguirá o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do titular do benefício (veja o cronograma completo abaixo).

As transferências ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, em etapas. A única exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado para que os valores sejam pagos até o dia 10, antes do Natal.

Datas de pagamento do Bolsa Família em julho

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 21 de julho

NIS final 3: 22 de julho

NIS final 4: 23 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 28 de julho

NIS final 8: 29 de julho

NIS final 9: 30 de julho

NIS final 0: 31 de julho

Previsão de repasses para todo o ano de 2025

Janeiro: de 20 a 31

Fevereiro: de 17 a 28

Março: de 18 a 31

Abril: de 15 a 30

Maio: de 19 a 30

Junho: de 16 a 30

Julho: de 18 a 31

Agosto: de 18 a 29

Setembro: de 17 a 30

Outubro: de 20 a 31

Novembro: de 14 a 28

Dezembro: de 10 a 23

Benefícios incluídos no Bolsa Família

O programa é composto por cinco categorias de apoio financeiro, desenhadas para atender diferentes perfis familiares:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 mensais por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir ao menos R$ 600 por núcleo familiar;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 extras para cada criança com menos de 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais por gestante ou jovem de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para cada bebê de até 7 meses - com início previsto para setembro.

Regras para continuar recebendo o Bolsa Família

Para manter o acesso ao programa, é preciso seguir compromissos relacionados à saúde e à educação, entre eles:

Garantir a presença regular de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola;

Cumprir o acompanhamento pré-natal de gestantes;

Monitorar o desenvolvimento físico e nutricional de crianças com menos de 7 anos;

Manter a carteira de vacinação em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

Atenção: A matrícula escolar e a vacinação das crianças são exigências fundamentais para evitar a suspensão dos pagamentos. Estar atento aos prazos e exigências do programa é essencial para garantir a continuidade dos repasses.