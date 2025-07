Oficial de Trump barra projeto para prever chuvas extremas, diz jornal

Do UOL*, em São Paulo

O Departamento de Comércio dos EUA, da gestão do presidente Donald Trump, suspendeu por tempo indeterminado o desenvolvimento de uma ferramenta que ajudaria a prever a frequência de chuvas extremas no país. Detalhes foram noticiados hoje pelo jornal Washigton Post.

O que aconteceu

O projeto mostraria quando e onde tempestades grandes poderiam ocorrer. A ferramenta da NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional) seria publicada em duas partes: uma que avaliaria os impactos para comunidades e uma segunda que projetaria a mudança desses riscos em cenários climáticos futuros.

O lançamento da novidade era aguardada há muito tempo, até que foi interrompida pelo secretário do Comércio, Howard Lutnick. Ele ordenou, nos últimos três meses, uma revisão da segunda parte do projeto, contaram atuais e antigos funcionários da NOAA ao Washigton Post, que publicou a informação com exclusividade.

Lutnick teria dado uma justificativa econômica para a interrupção. Ainda segundo o jornal, a porta-voz do Serviço Nacional de Meteorologia, Erica Grow Cei, confirmou a decisão do secretário, dizendo que o adiamento dele visa "garantir que os recursos para pesquisa e os investimentos em tecnologia sejam utilizados da melhor forma possível para o povo americano".

A porta-voz se recusou a dizer por quanto tempo a paralisação deve durar. Ed Clark, que trabalhou extensivamente na pesquisa, relatou ao Post que ela estava quase concluída antes dele se aposentar no final de abril e que o custo para o restante do trabalho ''não era um preço alto''.

Especialistas, no entanto, alertam para o impacto de chuvas cada vez mais intensas. Nos primeiros 15 dias de julho, o Serviço Nacional de Meteorologia registrou o dobro do número habitual de inundações repentinas.

Mais de 130 pessoas morreram no Texas

Número de mortos em decorrência de enchentes no Texas chegou a 131 na segunda-feira. O número oficial foi divulgado em meio a mais uma rodada de fortes chuvas após 10 dias de uma inundação repentina que elevou drasticamente o nível do rio Guadalupe, em Hill Country — atingindo, inclusive, um acampamento cristão de meninas.

Um alerta de chuvas torrenciais foi emitido na manhã de ontem para o centro do estado. O aviso incluiu o Condado de Kerr e outras partes do Texas ao longo do Guadalupe, que foram devastados na ocorrência anterior.

O governador do Texas, Greg Abbott, informou que 97 pessoas ainda estavam desaparecidas. As autoridades não resgataram ninguém vivo até o momento, e os esforços de resgate tiveram que ser interrompidos ao longo dos dias devido aos alertas de tempestade.

Caso foi classificado como uma das inundações mais mortais dos EUA em décadas. O elevado número de mortos também levantou questões sobre a falta de sirenes de emergência no Condado de Kerr e vagas deixadas nos escritórios do Serviço Nacional de Meteorologia por cortes de pessoal no governo Trump.

* Com informações da Reuters