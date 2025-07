O que se sabe sobre caso do fisiculturista preso após espancar namorada em Moema e tentar fugir

O fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, de 24 anos, foi preso em flagrante por agredir a namorada, de 27, em um apartamento em Moema, na zona sul de São Paulo.

Após as violências, ele fugiu para o litoral com o carro da vítima. Castro foi localizado pela polícia em Santos. Ao ser abordado, confessou ter agredido a companheira.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a jovem foi encontrada pela Polícia Militar com ferimentos e encaminhada ao Hospital do Campo Limpo. A polícia foi acionada por vizinhos do casal.

À TV Tribuna, a delegada Deborah Lázaro, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, disse que as agressões foram cometidas por ciúmes, segundo relatado pelo fisiculturista.

O agressor estava com lesões nas mãos e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Santos. Sua prisão em flagrante foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher da cidade.