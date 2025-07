Nvidia aumentará vendas de chips H20 para China após redução das restrições de exportação dos EUA

PEQUIM/SHANGAI (Reuters) - A Nvidia aumentará o fornecimento de chips H20 em conformidade com a China nos próximos meses e buscará levar semicondutores mais avançados para o segundo maior mercado de tecnologia do mundo, disse o presidente-executivo Jensen Huang em um evento em Pequim.

As declarações de Huang foram feitas depois que a empresa mais valiosa do mundo disse que planejava retomar as vendas do chip de inteligência artificial H20 para a China, uma medida que o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse ser parte das negociações sobre terras raras.

"O H20 foi liberado de sua proibição, a largura de banda da memória é extremamente boa e será excelente para modelos de linguagem de grande escala e outros novos modelos", disse Huang.

A retomada planejada é uma reversão de uma restrição de exportação imposta em abril devido a preocupações com a segurança nacional dos EUA.

Huang disse que a posição de liderança da gigante tecnológica norte-americana Nvidia poderia cair sem as vendas para a China, onde os desenvolvedores estavam sendo cortejados pela Huawei Technologies com chips produzidos na China.

As declarações foram feitas dias depois que ele se reuniu com o presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto a Nvidia caminha na corda bamba entre as duas maiores economias do mundo, ambas disputando o domínio da IA e de outras tecnologias de ponta.

Huang disse à mídia nos bastidores que as licenças para pedidos chineses seriam aprovadas rapidamente, e que "já existem muitas carteiras de pedidos".

Os pedidos de empresas chinesas para chips H20 precisam ser enviados pela Nvidia ao governo dos EUA para aprovação.

(Reportagem de Che Pan, Ellen Zhang e Casey Hall)