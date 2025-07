Grande São Paulo tem ao menos 750 ônibus atacados; quase 500 só na capital

Apenas ontem, 36 ônibus foram atacados na capital paulista, em meio a uma série de atos de vandalismo. Em quase um mês, a região metropolitana de São Paulo registrou ao menos 750 ataques a coletivos.

O que aconteceu

Desde o dia 12 de junho, 466 ônibus municipais foram depredados em São Paulo. Destes, 36 foram apenas no dia de ontem e aconteceram de forma distribuída por todas as regiões da cidade, informou hoje a SPTrans em nota.

O pico de vandalismo foi visto no dia 7 de julho, com 59 ataques. Já o último domingo teve 47 casos, no segundo dia mais violento dessa onda de depredações.

A média era de cinco ataques diários até o dia 12 de junho. A partir dessa data, saltou para 40 por dia, de acordo com dados do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo.

A Grande São Paulo teve, pelo menos, 755 casos. Entre 1º de junho e ontem, a Artesp diz ter registrado 289 ocorrências de vandalismo em ônibus do sistema de transporte intermunicipal em 27 municípios da região metropolitana de São Paulo.

Uma criança de 10 anos ficou ferida ontem. Ela foi atingida por estilhaços do vidro de um coletivo atacado por uma bolinha de gude na Avenida Jorge João Saad, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Os crimes têm atingido até vans de pessoas com deficiência e coletivos que circulam em avenidas centrais, como a Paulista.

Polícia investiga motivação

Polícia Civil trabalha com algumas linhas de investigação, mas ainda sem conclusão. Até o momento, oito suspeitos foram presos. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), no entanto, criticou a demora na ação dos investigadores em entrevista ao canal Globo News na segunda-feira.

Viações estariam criando clima de medo para forçar a prefeitura a fazer mudanças no transporte público. Os ataques se multiplicaram no início de junho, período que coincide com atos administrativos do poder municipal para a transferência de contratos de empresas sob intervenção por suspeita de envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Disputas de espaço entre empresas de ônibus e rixas entre grupos sindicais rivais também estão entre as opões. A apuração leva em consideração o histórico de disputas internas no Sindmotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo). Entre os anos 90 e 2000, ao menos 16 pessoas morreram em disputas dentro do sindicato, segundo levantamento da Folha de S. Paulo.

Conflito entre empresas envolveria gestão de rotas e repasses. A disputa acontece em torno dos bilhões de reais destinados ao transporte público todos os anos. Só a Prefeitura de São Paulo aportou R$ 6,5 bilhões para essas empresas em 2025. O UOL entrou em contato com o SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo) mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Sindicato nega que disputas internas sejam a causa dos incidentes. Ao UOL, o presidente do Sindmotoristas explicou que a oposição contesta decisões, mas descarta que esses crimes tenham sido cometidos por rivais internos.

Envolvimento de membros ligados ao crime organizado não é descartado. Contudo, é pouco provável que o PCC tenha articulado os ataques. O modelo do grupo criminoso preza pela discrição para atuar, e fontes especializadas avaliam que chamar a atenção atrapalharia o negócio ilegal. Apesar disso, a participação de criminosos faccionados não é descartada.

Outra hipótese cogitada foi a de articulação de crimes pelas redes sociais - os "desafios pela internet". Essa possibilidade ganhou força por causa da identificação de adolescentes como participantes das depredações. Por isso, a Divisão de Crimes Cibernéticos continua monitorando as plataformas digitais.

* Com informações da Agência Estado