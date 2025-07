Nagel pede "pulso firme" do BCE em meio à turbulência tarifária

BERLIM (Reuters) - O membro do Banco Central Europeu Joachim Nagel disse que é necessário ter "pulso firme" para lidar com a incerteza desencadeada pela ameaça tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em comentários ao jornal Handelsblatt.

Em termos de política monetária, atualmente é necessária uma "política com pulso firme", disse Nagel na entrevista publicada pelo jornal alemão na terça-feira.

O efeito sobre os preços tanto do ambiente geopolítico quanto do conflito comercial com os EUA é "extremamente incerto", acrescentou ele.

O BCE sinalizou, após sua reunião de junho, que provavelmente manterá a taxa de juros inalterada quando se reunir novamente na próxima semana.

Cinco membros do BCE disseram à Reuters que a ameaça de Trump de impor uma tarifa de 30% sobre os produtos da União Europeia está complicando a tomada de decisões do banco central, mas é improvável que atrapalhe seu plano.

(Reportagem de Rachel More)