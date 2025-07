Morgan Stanley supera estimativas de lucro no 2º tri com receita de operações

Por Tatiana Bautzer e Manya Saini

(Reuters) - O lucro do Morgan Stanley superou as estimativas de Wall Street no segundo trimestre, uma vez que seus operadores lucraram com a volatilidade dos mercados, refletindo os resultados de seus rivais.

A receita de negociação de ações cresceu 23%, enquanto a receita de renda fixa subiu 9%, informou o Morgan Stanley nesta quarta-feira, conforme a turbulência também atingiu os mercados de títulos.

Os mercados acionários sofreram uma forte oscilação durante o trimestre, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas abrangentes contra as principais economias.

Isso estimulou as negociações, uma vez que os investidores reposicionaram seus portfólios e protegeram seus riscos.

A Institutional Securities, que abriga as operações do Morgan Stanley em Wall Street, registrou uma receita de US$7,6 bilhões, em comparação com os US$7 bilhões de um ano atrás.

"O segundo trimestre se desenrolou em duas metades distintas. A primeira metade começou com incertezas e volatilidade do mercado associadas à política comercial dos EUA, e a segunda metade terminou com um engajamento crescente e uma recuperação constante nos mercados de capitais", disse o presidente-executivo Ted Pick a analistas.

O Goldman Sachs, o Citigroup e o JPMorgan Chase também registraram ganhos inesperados com corretagem no segundo trimestre.

O Morgan Stanley registrou um lucro líquido de US$3,5 bilhões, ou US$2,13 por ação, nos três meses encerrados em 30 de junho. Isso se compara a US$3,1 bilhões, ou US$1,82 por ação, um ano antes.

Em média, analistas esperavam um lucro de US$1,96 por ação, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

A receita do Morgan Stanley atingiu US$16,8 bilhões no segundo trimestre, superando as estimativas de US$16,1 bilhões.