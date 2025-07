Morgan Stanley revisa para cima previsão de crescimento da China para 2025

O Morgan Stanley aumentou sua previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China este ano em 30 pontos base, para 4,8%, após a segunda maior economia do mundo relatar uma expansão de 5,3% no primeiro semestre.

No entanto, o banco de investimento ainda espera que o crescimento desacelere no segundo semestre devido a exportações mais fracas após embarques antecipados no início do ano.

O Morgan Stanley projeta que o crescimento das exportações desacelere de 6% no primeiro semestre para cerca de 0% no segundo semestre, resultando em uma redução de 60 a 70 pontos base no crescimento do PIB no período.