Moraes nega pela 4ª vez pedido de soltura do general Braga Netto

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou nesta tarde o quarto pedido de soltura do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Moraes analisou o pedido apresentado pela defesa do militar após o fim dos depoimentos na ação penal sobre tentativa de golpe. Advogados de Braga Netto afirmam que ele não ofereceria mais nenhum risco de interferência nas investigações, uma vez que já foram ouvidas as testemunhas e os réus. Ele integra o núcleo crucial da trama golpista, que envolve Bolsonaro e outras sete pessoas.

Esta já é a quarta vez que o STF nega pedido de soltura do general da reserva. Único general quatro estrelas preso pela PF, ele teve outros dois pedidos de soltura negados por Moraes em fevereiro e maio deste ano. Além disso, a Primeira Turma do STF, da qual Moraes faz parte, também negou por unanimidade um recurso da defesa de Braga Netto que pedia sua soltura.

Defesa se diz "inconformada" com a manutenção da prisão. "Não há absolutamente nenhum fato concreto que justifique a sua manutenção no cárcere. A decisão não está de acordo com a jurisprudência do STF, que reiteradamente afirma que a liberdade é a regra", criticou em nota o advogado José Luis Oliveira Lima.

Militar já completou mais de 190 dias preso em unidade do Exército no Rio. Ele está detido desde 14 de dezembro de 2024 por suspeita de ter agido para ter acesso à delação premiada de Mauro Cid. Como a ação penal já está na fase final, sua defesa alega que a prisão não se justificaria e que ele poderia cumprir outras restrições fora da prisão.

Moraes seguiu entendimento da PGR de que o fato de o processo estar avançado não significa que Braga Netto não possa interferir no caso. "O curso regular da ação penal deve ser resguardado até sua conclusão", afirmou o procurador-geral da República, Paulo Gonet.