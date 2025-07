Misturar produtos de limpeza pode ser perigoso; veja o que nunca combinar

Na busca por uma faxina mais eficiente, muitas pessoas recorrem a receitas caseiras ou à combinação de diferentes produtos de limpeza. A internet, infelizmente, está cheia de dicas equivocadas que prometem reforçar a ação desinfetante ou eliminar cheiros mais rapidamente. No entanto, misturar produtos químicos sem conhecimento técnico é extremamente perigoso.

Desinfetantes, água sanitária, detergentes, álcool e vinagre são formulados a partir de substâncias específicas que, quando combinadas de forma errada, podem gerar reações tóxicas. Em vez de ampliar a eficácia, essas misturas colocam em risco a saúde de quem as utiliza. Queimaduras, intoxicação respiratória e até explosões podem ocorrer —e tudo isso dentro de casa. Por isso, a recomendação unânime dos especialistas é: jamais misture produtos de limpeza.

Combinações que devem ser evitadas

Um dos produtos mais usados no Brasil, a água sanitária, é um dos que mais oferece riscos quando misturado com outras substâncias. Seu princípio ativo, o hipoclorito de sódio, tem ação germicida potente, mas reage perigosamente com álcool, amoníaco e até vinagre.

Água sanitária + álcool: a combinação pode gerar um composto tóxico que afeta fígado, rins e pulmões. Em altas concentrações, pode até levar à morte;

a combinação pode gerar um composto tóxico que afeta fígado, rins e pulmões. Em altas concentrações, pode até levar à morte; Água sanitária + amoníaco (ou desinfetantes com amônia): forma cloroaminas, substâncias que, se inaladas, comprometem o sistema respiratório e podem causar queimaduras;

forma cloroaminas, substâncias que, se inaladas, comprometem o sistema respiratório e podem causar queimaduras; Água sanitária + vinagre: libera gás cloro, que provoca problemas na respiração, ardência nos olhos e pode causar queimaduras;

libera gás cloro, que provoca problemas na respiração, ardência nos olhos e pode causar queimaduras; Água sanitária + detergente comum: essa combinação reduz o poder de ação de ambos os produtos e pode causar reações adversas na pele ou olhos.

Misturar diferentes ácidos, bases ou sais (como limpadores multiuso, desentupidores ou alvejantes) também pode gerar reações, com efeitos que vão de irritações leves a riscos de queimaduras graves.

Como garantir segurança e proteção

Os produtos de limpeza são desenvolvidos por profissionais da química e precisam passar por testes antes de chegar ao consumidor. São registrados na Anvisa justamente porque, em sua formulação original, não oferecem riscos quando usados corretamente. Por isso, a principal recomendação é: siga as instruções do rótulo e nunca improvise fórmulas caseiras.

Outra orientação fundamental é evitar o uso de produtos clandestinos, ou seja, aqueles sem registro ou rótulo. Eles podem conter ingredientes perigosos e descontrolados, que colocam em risco tanto a saúde quanto os objetos da casa.

Além disso, mantenha sempre os produtos fora do alcance de crianças, de preferência, em armários altos e trancados. Embalagens chamativas e o uso indevido (como guardar em garrafas de refrigerante) aumentam ainda mais o risco de acidentes domésticos.

E se for preciso usar mais de um produto, faça isso em etapas: enxágue completamente antes de aplicar o seguinte. Use luvas, máscara e, se possível, mantenha o ambiente ventilado.

*Com informações de reportagem publicada em 26/01/2023