México planeja reforçar colaboração comercial com o Canadá após ameaças de tarifas de Trump

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta quarta-feira que conversou com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e que os dois concordaram em fortalecer a colaboração comercial, especialmente à luz das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, que entrarão em vigor em 1º de agosto.

"Ambos concordamos que o acordo comercial (EUA-Canadá-México) precisa ser respeitado e compartilhamos nossas experiências sobre a carta que recebemos do presidente Trump", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa diária pela manhã.

Trump enviou uma enxurrada de cartas nos últimos dias, ameaçando impor uma série de tarifas aos parceiros comerciais dos EUA.

Sheinbaum disse que ela e Carney conversaram sobre as estratégias que ambos os países estavam adotando para negociar com o governo Trump antes do prazo final de 1º de agosto.

Ela acrescentou que Carney estava planejando visitar o México, mas que a data ainda não havia sido definida.

A líder mexicana disse que também se reuniu recentemente com líderes empresariais, incluindo o magnata Carlos Slim, cuja família controla empresas como a gigante das telecomunicações América Móvil e o conglomerado Grupo Carso, além de representantes da fabricante de pães Bimbo e de siderúrgicas, a respeito das tarifas.

"Uma das coisas que perguntei a eles foi: 'Por que não apresentamos, em preto e branco, os investimentos que eles planejaram nos Estados Unidos?' para que eles possam participar dessas negociações", acrescentou

