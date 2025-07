Meia tonelada de cocaína apreendida na costa do México

Os marinheiros mexicanos apreenderam meia tonelada de cocaína na costa do estado de Oaxaca, no sul do país, e prenderam quatro pessoas que a transportavam em uma embarcação, informaram as autoridades nesta quarta-feira (16).

O governo mexicano aumentou as apreensões de drogas e prisões em meio à pressão do governo Trump para conter o fluxo de substâncias ilícitas para seu país, particularmente o fentanil.

A Secretaria de Segurança Pública informou em comunicado que a droga, dividida em 14 pacotes, foi apreendida durante uma operação de vigilância marítima, embora não tenha especificado quando ocorreu.

O carregamento foi avaliado em 130 milhões de pesos (cerca de US$ 6,9 milhões ou R$ 38,3 milhões).

Desde 1º de outubro de 2024, quando a presidente Claudia Sheinbaum assumiu o cargo, 45 toneladas de cocaína foram apreendidas no mar, informou a Secretaria.

Em 12 de julho, Trump ameaçou impor tarifas de 30% ao México a partir de 1º de agosto, alegando que o país não conseguiu impedir os cartéis de "tentar transformar toda a América do Norte em um playground do tráfico de drogas".

