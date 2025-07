'Cagueta': quem são Tiriça, Andinho e Vida Loka, inimigos de Marcola no PCC

Os depoimentos que levaram à condenação de Roberto Soriano, o Tiriça, por envolvimento na morte do agente penitenciário Alex Belarmino, em 2016, escancararam o racha interno no Primeiro Comando da Capital (PCC).

Durante o julgamento, líderes da organização fizeram duras críticas a Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe máximo da facção. O racha na cúpula do PCC envolve um conflito entre Marcola e três de seus antigos aliados: Abel Pacheco (Vida Loka), Roberto Soriano (conhecido como Tiriça) e Wanderson Nilton de Paula Lima (o Andinho). Segundo o Fantástico, esses ex-aliados agora acusam Marcola de ser um líder fraco e um "cagueta", ou seja, um delator.

Quem são os inimigos declarados de Marcola

Quem é Tiriça?

Roberto Soriano, o Tiriça, foi condenado a 80 anos e está desde 2012 em presídio federal. Ele foi autor de roubos cinematográficos. Um deles em 6 de julho de 2000, na capital federal. O alvo escolhido foi o Aeroporto Internacional de Brasília. A quadrilha roubou 61 kg de ouro de um avião da Vasp, no pátio do aeroporto.

O caso virou inspiração para a minissérie "A Teia", exibida pela TV Globo em 2014. O bando de Tiriça contou com ajuda de outros integrantes da facção, como Daniel Vinicius Canônico, o Cego, e com informações privilegiadas de um funcionário da Infraero.

O bando estudou a rotina dos seguranças e de outros trabalhadores do aeroporto. Os criminosos chegaram a filmar as vítimas durante o expediente. Uma parte deles conseguiu entrar no aeroporto vestindo uniformes da Infraero. O restante se disfarçou de funcionários dos Correios. Os assaltantes não tiveram dificuldade para chegar até a aeronave.

Eles conseguiram fugir com o ouro, mas foram capturados dias depois. Tiriça foi condenado a dez anos e seis meses por esse crime.

A última condenação de Tiriça foi pelo assassinato da psicóloga Melissa de Almeida Araújo, funcionária da Penitenciária Federal de Catanduvas (PR), morta a tiros, em maio de 2017. O réu pegou uma pena de 31 anos e seis meses, pela acusação de ser o mandante do crime.

Esse crime foi o estopim do recente racha do PCC, Marcola disse que Tiriça era psicopata. A declaração aconteceu em conversa informal com um policial penal na Penitenciária de Porto Velho. O áudio vazou e foi usado no júri de Tiriça.

O antigo parceiro ficou enfurecido com a declaração e chamou o antigo amigo de delator. A "sintonia final" (liderança) do PCC diz ter analisado o áudio e constatado que Marcola não cometeu nenhum erro. Já Tiriça, Vida Loka e Andinho foram acusados de calúnia e traição e acabaram expulsos do PCC e jurados de morte.

No último dia 9, um cunhado do criminoso foi morto durante romaria até Aparecida. Edmilson de Menezes, 51, o Grilo ou Bicho que Pula, foi atropelado quando caminhava na rodovia Dutra, rumo ao Santuário no interior de São Paulo.

Quem é Andinho?

Wanderson de Paula Lima, o Andinho, é conhecido como "o sequestrador".

Aos 45 anos, ele é um dos presos com mais tempo de condenação no Brasil: 705 anos. Já foi condenado — entre outros crimes — por 12 sequestros em Campinas (SP) e por ter mandado jogar granadas em um jornal na mesma cidade.

Andinho é o "campeão" em condenações entre a liderança do PCC. Sua ficha criminal, inclusive, tem 50 metros de extensão.

Seu nome é conectado ao PCC desde 1998. Em 2002, ele admitiu à polícia que pagava "pedágio" de R$ 10 mil a R$ 20 mil por mês desde aquele ano para ter proteção da facção dentro e fora da cadeia.

O criminoso confessou ser financiador da facção e detalhou as contribuições feitas ao PCC usando dinheiro obtido em sequestros. E continuou contribuindo mesmo ao fugir da cadeia.

Andinho, Tiriça e Vida Loka teriam participado conjuntamente de alguns crimes, como planejar atentados terroristas e assassinatos de agentes públicos.

Quem é Vida Loka?

Abel Pacheco, o Vida Loka, é considerado um dos mais radicais da cúpula do PCC, tem condenação de 47 anos. Já foi processado por roubos, sequestros, cárcere privado, formação de quadrilha, ameaças, tráfico de drogas, associação a organização criminosa, entre outros delitos.

Antes do racha, o criminoso era apontado como o nº 2 da facção criminosa, apenas abaixo de Marcola. Ele ainda tem outros codinomes no mundo do crime: Tico, Zagueiro, Capitú, Abelardo, Bebel, Japa e Japonês. E a Justiça já o chamou de "general" do PCC desde o início dos anos 2000.

Abel Pacheco tem ficha criminal desde 7 de novembro de 1996. Em depoimentos à polícia e à Promotoria, ele afirmou diversas vezes que nunca pertenceu ao PCC, que é um "preso comum" e que nunca exerceu poder dentro do crime organizado.

Ele cumpre pena em presídio federal desde 2016. Em março de 2019, foi condenado a 30 anos por envolvimento com uma célula do PCC chamada de "sintonia dos gravatas", o braço jurídico da facção, responsável por levar e trazer recados para a cúpula da organização nas prisões.

