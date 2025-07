Maioria acredita que conflito entre governo e Congresso atrapalha o País, aponta Genial/Quaest

A maioria dos brasileiros acredita que os conflitos entre o governo e o Congresso Nacional mais atrapalham do que ajudam o País. A informação consta da pesquisa realizada pela Genial/Quest, divulgada nesta quarta-feira, 16. Enquanto 79% dizem que o conflito entre os Poderes é prejudicial ao Brasil, apenas 12% dos entrevistados afirmam que os embates com o Congresso mais ajudam, e 9% dos respondentes optaram por não opinar.

De acordo com a pesquisa, dentre os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apenas 22% pensam que os atritos com o Legislativo são benéficos e 71% relatam que a disputa atrapalha - 7% preferiram não responder. Os números são similares aos encontrados entre os seguidores de Jair Bolsonaro (PL): 11% dos entrevistados relatam que brigas com a Câmara e o Senado ajudam, enquanto 80% têm uma visão negativa e 9% não opinaram.

Os atritos entre o governo Lula e o Legislativo são de conhecimento de uma ligeira maioria dos brasileiros. Dos participantes, 51% estavam ciente das disputas, enquanto 48% dos entrevistados alegaram não saber sobre o assunto e 1% optou por não responder.

Bolsonaristas são aqueles que têm mais conhecimento sobre as discussões entre o Legislativo e o Executivo: 58% dos entrevistados com esse alinhamento político afirmaram ter conhecimento enquanto 42% desconheciam. Os petistas, por outro lado, são compostos por 55% dos entrevistados que estão alheios sobre as disputa e 44% que conhecem.

Maioria não sabe sobre crise do IOF

O encontro para promover conciliação sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que terminou sem acordo após reunião marcada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), representou mais um capítulo das disputas que o governo carrega com o Congresso.

A maioria da população, no entanto, não sabia que o governo recorreu ao Supremo para tentar manter o decreto que elevava o imposto. Na pesquisa, 53% dos entrevistados afirmaram não saber sobre o assunto e apenas 43% tinha conhecimento, 1% dos entrevistados não respondeu.

Dentre aqueles que conhecem o assunto, 59% afirmaram que Lula deve aceitar um acordo e 25% acreditam que o governo deve se manter na disputa. Por fim, 16% dos entrevistado preferiu não opinar.

Neste quesito, tanto bolsonaristas quanto lulistas têm números iguais. Em ambas as vertentes políticas, 57% dos entrevistados afirmaram que aceitar um acordo é a melhor opção. Os petistas ainda acham que o governo deve se manter na disputa em 33% dos entrevistados, enquanto apenas 26% dos bolsonaristas citam que Lula não deveria aceitar um acordo.

A pesquisa Genial/Quest ouviu 2004 entrevistados entre os dias 10 e 14 de julho. A margem de erro do estudo é de 2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.