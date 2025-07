MacBook Air está com R$ 1.000 de desconto hoje; saiba se vale a pena

O Guia de Compras UOL encontrou o MacBook Air M1 de 13 polegadas com o processador M1, da Apple, com desconto de R$ 1 mil hoje, no Prime Day da Amazon.

O modelo tem entre os principais destaques o alto desempenho e o design fino e leve, que torna o transporte mais prático. Confira a seguir mais detalhes do produto e o que diz quem comprou.

O que diz a Apple?

É um modelo de entrada da linha e considerado mais simples do que outros notebooks da Apple.

A tela de 13 polegadas possui a tecnologia True Tone, que permite adequar os níveis de branco conforme o ambiente (recurso também disponível no iPhone).

A bateria promete autonomia para até 18 horas de uso.

Vem com o chip M1, lançado em 2020 pela Apple.

Com processador de oito núcleos e placa de vídeo de sete núcleos, oferece um alto desempenho e baixo consumo de energia.

Segundo o fabricante, dá para editar vídeos com qualidade e rodar jogos com bastante ação.

Tem baixo ruído e não tem ventoinha.

Os aplicativos podem utilizar aprendizado de máquina para fazer retoques em fotos e realizar filtros de áudio com detecção automática precisa.

Vale a pena comprar o MacBook Air?

Mesmo com um bom desconto no Prime Day, o MacBook Air, assim como outros notebooks da Apple, tem um preço mais salgado do que modelos de outras marcas.

Em todo caso, o desconto de R$ 1 mil de hoje faz o modelo ser mais atrativo, principalmente para quem deseja eficiência e durabilidade.

O processador, software e hardware são criados pela própria empresa, resultando em um melhor nível de otimização e integração de sistemas. Os dispositivos também são feitos com material de alta qualidade, para um design elegante e de maior resistência.

Além disso, diferentemente de alguns PCs, que têm processador separado da placa de vídeo, os MacBooks apresentam variações do SoC ("System on Chip", ou sistema no chip, em português). Isso quer dizer que um só componente, também conhecido como GPU, integra processador e placa de vídeo.

Mais uma vantagem de investir em um MacBook é a possibilidade de integração rápida com outros produtos da marca, como fones de ouvido AirPods, iPhone e iPad.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o MacBook Air registrou mais de 300 compras no mês passado. Ele tem nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco) entre mais de 1,8 mil avaliações.

Elegante, rápido e potente. O melhor notebook disponível no mercado para quem precisa carregar um para onde for. Incrivelmente leve e fino. (...) Liga em poucos segundos. A bateria dura muitos dias, continuamente mais de dez horas.

Hudson Oliveira

Depois de quase um ano usando, posso dizer que foi o melhor notebook que tive na vida. Ele é hoje melhor que qualquer i7 por aí. Como uso para aulas, navegar na web, compartilhar tela, editar vídeos simples no CapCut, ele serve perfeitamente para minhas necessidades.

Felipe P.

A bateria dele dura de forma inacreditável. Dura demais. Meu outro notebook Windows vivia na tomada. Fora da tomada, não aguentava uma hora. A tela dele é a melhor que já vi. Perfeita. O som nem se fala. Não tem comparação, eu já tive uns três notebooks de outras marcas, mas esse superou minhas expectativas.(...) O que mais gostei é que posso sincronizar meu iPhone e compartilhar informações muito rápido.

Tatiane Alves

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores mostraram insatisfação com pouca quantidade de entradas para conectar outros dispositivos e à falta do mouse.

Um ponto negativo (por isso as quatro estrelas em "portabilidade") é o número de portas USB tipo C. Somente duas e, em alguns momentos, uma das portas estará com o carregador. Sinto que, para a grande maioria, será necessário comprar um HUB USB.

Leandro Luna

Recomendo comprar logo um hub para conexão de USB, HDMI e etc., já que a falta de mais entradas é um dos únicos pontos negativos que percebi.

Felipe Mendes

No anúncio informava que vinha com o magic mouse e não foi enviado.

Dayana Palhano

