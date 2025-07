Em carta, Brasil cobra resposta dos EUA sobre tarifa e diz agir de 'boa-fé'

Do UOL, em Brasília

O governo brasileiro cobrou uma resposta dos Estados Unidos na negociação sobre o aumento das tarifas para 50%, disse agir em 'boa-fé' e voltou a criticar a imposição em carta enviada ao governo norte-americano ontem

O que aconteceu

A carta manifesta "indignação" contra os anúncios de Donald Trump. "A imposição das tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias", diz o texto, assinado pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e pelo Itamaraty.

O documento cobra uma resposta a uma proposta feita pelo Brasil há dois meses, em 16 de maio. "Uma minuta confidencial de proposta contendo áreas de negociação nas quais poderíamos explorar mais a fundo soluções mutuamente acordadas", diz a nota. "O governo brasileiro ainda aguarda a resposta."

"O Brasil tem dialogado de boa-fé com as autoridades norte-americanas em busca de alternativas", reclama a nota. "Para fazer avançar essas negociações, o Brasil solicitou, em diversas ocasiões, que os EUA identificassem áreas específicas de preocupação para o governo norte-americano."

O Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre os aspectos comerciais da agenda bilateral, com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação de tarifas em nosso comércio bilateral.

Carta enviada pelo governo brasileiro aos EUA

Analisando as possibilidades

O governo tem debatido como responder às promessas. É consenso no Planalto e no Itamaraty que é preciso investir no diálogo e na diplomacia, como indica a nota, mas o governo já tem preparado planos B para tentar amenizar os prováveis impactos econômicos.

Em reunião ontem, os setores produtivos pediram uma negociação sobre estender o prazo. Empresários também reclamaram que a data de 1º de agosto é inexequível e pediram uma extensão de pelo menos 90 dias. Alckmin disse que pode "trabalhar neste sentido".

O presidente Lula (PT) não descarta usar a Lei da Reciprocidade, embora empresários sejam contra. O UOL apurou que apelar para a lei está em uma das últimas opções, em caso de não avanço do diálogo com o governo norte-americano, e, por isso, só deverá ocorrer a partir de 1º de agosto, se as promessas de fato forem cumpridas. O decreto que regulamenta a lei, aprovada pelo Congresso em abril, foi publicado nesta segunda-feira.