Entenda a crise climática: 30 leituras imperdíveis para o ano da COP30

Um oficial da aeronáutica americana que se salva de uma queda ao pousar sobre uma figueira é o primeiro de nove convocados para uma missão secreta. Oito brigadistas e um cachorro que arriscam a vida para salvar a Chapada Diamantina. Um conjunto de relatórios que reúne as informações mais atualizadas e completas sobre as mudanças climáticas até o momento.

Estas três histórias representam a diversidade de livros, reportagens e artigos que têm as mudanças climáticas e seus desdobramentos como protagonistas.

Para ajudar a entender a crise climática e seus impactos ambientais, sociais e econômicos no ano em que o Brasil sedia a COP30, o UOL preparou uma lista com 30 indicações de leituras que incluem ficção, não ficção, artigos, livros infantojuvenis e HQs de autores brasileiros e internacionais.

A seleção foi feita a partir das contribuições do cientista Carlos Nobre, especialista em pesquisa sobre o aquecimento global e colunista de Ecoa; Claudio Angelo, jornalista e escritor vencedor do Prêmio Jabuti; Claudia Antunes, repórter especial da Sumaúma; Giovana Girardi, chefe da cobertura socioambiental da Agência Pública; Carolina Dantas, editora da Infoamazonia e alumni do Departamento de Estado dos Estados Unidos na área de mudanças climáticas; e das editoras Ubu e Todavia.

A literatura contribui com "importantes informações e conscientização sobre os enormes riscos do aquecimento global e da degradação ambiental", salienta Nobre. Segundo o cientista, a leitura de obras sobre o tema ajuda a evidenciar os riscos e desdobramentos dela sobre "toda a vida no planeta", além de mostrar a urgência de ações de mitigação, adaptação, transformação ecológica e soluções baseadas na natureza.

Além disso, obras que explicam conceitos ou têm as mudanças climáticas como ponto de partida podem ser um primeiro passo para despertar o interesse da sociedade sobre temas considerados densos. "Relatos que fogem da linguagem científica e aproximam as pessoas da realidade de quem está na linha de frente da luta pela preservação da Natureza podem tocar o leitor mais profundamente", explica Antunes. A jornalista também exalta o poder de conectar causa e efeito, como as emissões de carbono, perda da biodiversidade e impactos na Natureza.

Para Dantas, conhecer livros de diferentes autores, países e gêneros ajuda a entender visões complementares sobre os problemas e as soluções para a crise, como análises de cenário ou a proposição de medidas concretas. "A literatura traz não só exemplos negativos da interação entre homens e natureza, mas também mostra como a humanidade já teve outras formas de se relacionar com a natureza antes desse formato mais devastador que a gente tem vivido desde a revolução industrial, e que a gente tem que começar a rever e debater novas formas de interação com o planeta", analisa a jornalista.

Veja, abaixo, a seleção com 30 livros fundamentais para entender a crise climática e se preparar para acompanhar as discussões da COP30.

Não ficção internacional

Capa de 'Os senhores do clima' Imagem: Divulgação

'Os senhores do clima' (2007): O cientista australiano Tim Flannery lança um olhar otimista sobre clima e futuro. Nesta obra, ele mostra que há muito a ser feito para salvar o mundo por meio de metas mais ousadas do que o conhecimento convencional sugere.

Capa de 'Caiu do céu: o promissor negócio do aquecimento global' Imagem: Divulgação

'Caiu do céu: o promissor negócio do aquecimento global' (2016): O premiado jornalista norte-americano McKenzie Funk reúne uma investigação de seis anos, com viagens da Groenlândia ao Sudão do Sul, Índia e Áustria. Ele revela como as seguradoras, o mercado financeiro e o setor de exploração de petróleo lucram com o aquecimento global.

Capa de 'Enfrentando o antropoceno: Capitalismo fóssil e a crise do sistema terrestre' Imagem: Divulgação

'Enfrentando o antropoceno: Capitalismo fóssil e a crise do sistema terrestre' (2016): O canadense Ian Angus debate a presença do homem no mundo e sua intervenção na natureza. A obra aborda a Grande Aceleração, quando as atividades humanas se tornaram a força geológica primária que impacta o meio ambiente e seu futuro.

Capa de 'Nós somos o clima: Salvar o planeta começa no café da manhã' Imagem: Divulgação

'Nós somos o clima: Salvar o planeta começa no café da manhã' (2019): Jonathan Safran Foer reúne estatísticas, prognósticos, anedotas da história e também relatos pessoais para mostrar diferentes maneiras de transformar o planeta e ajudar a reverter a crise ambiental.

Capa de 'Por uma ecologia decolonial' Imagem: Divulgação

'Por uma ecologia decolonial' (2022): Nascido em Martinica, Malcom Ferdinand retrata nesta obra a distância entre os movimentos ecológico e antirracista, com foco nas regiões caribenhas e seus modos de vida crioulos.

Capa de 'A Nação das Plantas' Imagem: Divulgação

'A Nação das Plantas' (2024): O botânico italiano Stefano Mancuso tem as plantas como protagonistas da política urbana. Cada capítulo é um artigo da "constituição" que ele cria para sua nação, com o objetivo de sensibilizar os leitores sobre a fauna.

Capa de 'O global e o planetário: a história na era da crise climática' Imagem: Divulgação

'O global e o planetário: a história na era da crise climática' (2025): O historiador indiano Dipesh Chakrabarty propõe uma mudança de perspectiva para as narrativas históricas, olhando a humanidade como uma força geológica. Ele distingue o "global" do "planetário" para explicar o Antropoceno e seus efeitos.

Não ficção brasileira

Capa de 'O mito do desenvolvimento econômico' Imagem: Divulgação

'O mito do desenvolvimento econômico' (1974): O economista Celso Furtado discute os limites ecológicos do desenvolvimento econômico global, com ênfase nos processos de ampla extração e uso de recursos não renováveis. O autor analisa a relação entre países centrais e periféricos.

Capa de 'Copenhague: antes e depois' Imagem: Divulgação

'Copenhague: antes e depois (2010)': Sergio Abranches apresenta um panorama da cúpula mundial sobre o clima, unindo sociologia e jornalismo para analisar não só o evento, mas seus antecedentes e consequências. Além disso, o autor revela os bastidores da reunião de 2009, como o "Climagate" e o encontro surpresa entre os presidentes de EUA e China.

Capa de 'A espiral da morte - Como a humanidade alterou a rota do clima' Imagem: Divulgação

'A espiral da morte - Como a humanidade alterou a rota do clima' (2016): Neste livro vencedor do Prêmio Jabuti de 2017, o jornalista Claudio Angelo documenta os impactos das mudanças climáticas em lugares tão distintos como o Ártico e a Antártida. O texto mistura reportagem, diário de viagem e relato científico, traduzindo a ciência do clima para o público.

Capa de 'A terra dá, a terra quer' Imagem: Divulgação

'A terra dá, a terra quer' (2023): O escritor Antônio Bispo dos Santos aborda a "contracolonização" e os modos de viver, habitar e se relacionar com outros seres, usando como pano de fundo a Caatinga brasileira e o Quilombo Saco Curtume, no Piauí. O autor apresenta a ideia de uma integração dos variados ecossistemas, idiomas, espécies e reinos.

Capa de 'O Decênio Decisivo' Imagem: Divulgação

'O Decênio Decisivo' (2023): O pesquisador Luiz Marques reúne dados que medem os impactos das mudanças climáticas sobre a vida na Terra e questiona o modo de produção do capitalismo contemporâneo. Além disso, explica as possibilidades de ação imediata em diferentes esferas.

Ficção brasileira

Capa de 'A morte e o meteoro' Imagem: Divulgação

'A morte e o meteoro' (2019): Nesta história de Joca Reiners Terron, o que resta da Amazônia degradada é insuficiente para abrigar os kaajapukugi, uma tribo isolada com risco de extinção. Quando a pessoa que os salvaria morre em circunstâncias mal explicadas, cabe a um indigenista completar a operação.

Capa de 'Erva Brava' Imagem: Divulgação

'Erva Brava' (2021): A jornalista brasiliense Paulliny Tort conta 12 histórias no Centro-Oeste brasileiro e aborda, entre outros temas, a monocultura da soja e seus impactos sobre o cerrado; as relações de trabalho rurais, e relatos sobre as culturas indígena e afro-brasileira.

Capa de 'Quero-quero na várzea' Imagem: Divulgação

'Quero-quero na várzea' (2022): Neste conjunto de poemas, Sylvio Fraga quer nos lembrar de que somos parte do mundo natural diante do vínculo perdido entre a vida urbana e a natureza.

Capa de 'Contra fogo' Imagem: Divulgação

'Contra fogo' (2024): Um grupo de brigadistas voluntários da região da Chapada Diamantina arrisca a vida para deter o avanço do fogo diante da ineficiência das autoridades. O livro é o romance de estreia de Pablo L. C. Casella, analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio.

Capa de 'A árvore mais sozinha do mundo' Imagem: Divulgação

'A árvore mais sozinha do mundo' (2024): Mariana Salomão Carrara conta a história de um casal que vive com os filhos em uma pequena roça de tabaco no Sul do Brasil. A rotina da família muda quando a avó chega para ajudar na colheita.

Ficção internacional

Capa de 'A trama das árvores' Imagem: Divulgação

'A trama das árvores' (2018): Vencedor do o prêmio Pulitzer de Ficção em 2019, este livro de Richard Powers traz nove personagens que são convocados de maneiras diferentes pelas árvores para salvar os poucos quilômetros restantes de floresta virgem do continente americano.

Capa de 'The Ministry for the Future' Imagem: Divulgação

'The Ministry for the Future' (2020): Embora ainda não tenha uma versão em Português, o livro de Kim Stanley Robinson é um dos mais relevantes na ficção científica climática. O autor americano apresenta um futuro em que os efeitos das mudanças climáticas são o maior desafio da humanidade.

Capa de 'Deslumbramento' Imagem: Divulgação

'Deslumbramento' (2023): De volta à ficção ambiental, Richard Powers conta a história do astrobiólogo Theo Byrne, que busca por formas de vida dispersas no universo enquanto lida com o temperamento do filho. Por meio desta história familiar, o livro aborda a crise na relação entre a humanidade e a natureza.

Amazônia em foco

Capa de 'Banzeiro òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo' Imagem: Divulgação

'Banzeiro òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo' (2021): A escritora, jornalista e documentarista Eliane Brum mergulha na diversidade da floresta amazônica por meio de uma rigorosa pesquisa. Ela denuncia a escalada de devastação da floresta ao ponto de não retorno e reflete sobre a desigualdade climática.

Capa de 'Sob os tempos do equinócio: Oito mil anos de história na Amazônia central' Imagem: Divulgação

'Sob os tempos do equinócio: Oito mil anos de história na Amazônia central' (2022): O arqueólogo Eduardo Neves reconstitui a ocupação humana da Amazônia central de 10 mil anos atrás até os primeiros momentos da colonização europeia. O livro é escrito para um público geral interessado em história, ciência e antropologia, e traz descobertas de pesquisas como cerâmicas de 10 mil anos e mitos e verdades sobre o encontro dos rios Negro e Solimões.

Capa de 'Ficções Amazônicas' Imagem: Divulgação

'Ficções Amazônicas' (2022): Escrito por Aparecida Villaça e Francisco Villaça Gaspar, o livro explora a relação entre o ser humano e a Amazônia com ênfase na preservação ambiental e na relação dos povos amazônicos com a floresta por meio de diferentes histórias. Toca em temas sociais, políticos e humanos.

Capa de 'O silêncio da Motosserra: Quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia' Imagem: Divulgação

'O silêncio da Motosserra: Quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia' (2024): Claudio Angelo e Tasso Azevedo afirmam que parar a devastação da Amazônia é um feito possível. Esta obra narra o momento em que alcançamos a maior redução do desmatamento da história e revela a dimensão do desafio de preservar a floresta.

Capa de 'Os urubus não esquecem' Imagem: Divulgação

'Os urubus não esquecem' (2025): O novo livro de Pedro Cesarino (em pré-venda até o final de julho) usa a fantasia para tratar de problemas urgentes no bioma. Os restos mortais de sete jovens indígenas são encontrados no lixão, mas um jovem segue desaparecido. Em meio às queimadas, a mãe parte para a busca do filho em outros mundos. O romance tem como pano de fundo a ação de madeireiros e das redes de narcotráfico na região.

Infantojuvenil e HQ

Capa de 'A cura da terra' Imagem: Divulgação

'A cura da terra' (2020): A autora indígena Eliane Potiguara fala da luta pela preservação da Amazônia e a importância da cultura indígena para a proteção ambiental por meio da história de Moína, uma menina curiosa e que fará uma grande descoberta.

Capa de 'A árvore em mim' Imagem: Divulgação

'A árvore em mim' (2022): Este livro de Corinna Luyken traz um poema ilustrado para exaltar a força que existe dentro de cada um e ensina para os pequenos a importância da conexão com a natureza.

Capa de 'Água até aqui: Histórias de luta, sobrevivência e recomeço na maior tragédia climática do Rio Grande do Sul' Imagem: Divulgação

'Água até aqui: Histórias de luta, sobrevivência e recomeço na maior tragédia climática do Rio Grande do Sul' (2025): Escrita por Pablito Aguiar, esta história em quadrinhos aborda as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em março de 2024.

Artigos científicos

Capa de 'Sexto relatório de avaliação IPCC (AR6)' Imagem: Divulgação

'Sexto relatório de avaliação IPCC (AR6)': Publicado entre 2021 e 2022, é o parâmetro para líderes mundiais, tendo sido discutido na conferência das Nações Unidas para o clima em 2023. Ele fornece dados climáticos regionalizados e foi produzido por 517 cientistas.

Piers Fosters lidera o time de cientistas do 'Indicadores da mudança climática global 2024' Imagem: Divulgação

'Indicadores da mudança climática global 2024': O cientista britânico Piers Fosters lidera a equipe de autores da mais recente edição do relatório. Eles usam bases de dados robustas de emissões de gases do efeito estufa, aumento do nível do mar, aquecimento atribuído a atividades humanas e muitos outros. É o raio-X do clima mais atual.