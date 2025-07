Linhaça, chia, aveia e outras: quais são as farinhas mais saudáveis?

Entrar no corredor das farinhas no supermercado virou uma espécie de teste de resistência nutricional. São tantas opções —de grãos, sementes, frutas e até pseudocereais— que fica fácil se perder entre promessas de fibras, ômega 3, saciedade prolongada e receitas "fit".

Mas afinal, qual escolher? A resposta é: depende. Cada farinha tem suas vantagens —e suas indicações. Algumas se destacam no controle do colesterol, outras dão aquele empurrãozinho na digestão ou ajudam na dieta. Por isso a escolha depende do seu objetivo. Mas, de modo geral, o ideal é preferir as que são ricas em fibras, como as de chia, linhaça, centeio e as feitas com frutas.

A seguir, conheça sete tipos de farinhas e como elas podem ajudar a turbinar sua alimentação. E atenção: saudável não é sinônimo de "pode exagerar".

Imagem: iStock

1. Farinha de linhaça: o grão do coração

Feita da semente de linhaça dourada ou marrom (esta última, mais comum e acessível), é uma queridinha da nutrição funcional. Rica em fibras e fonte vegetal de ômega 3 —gordura boa com ação anti-inflamatória—, ajuda a proteger o coração. Vai bem com iogurtes, frutas, sucos e também em receitas como panquecas, pães e tortas.

2. Farinha de amêndoas: doce e poderosa

Ela tem cara de sobremesa, mas entrega benefícios dignos de superalimento. Rica em vitamina E (potente antioxidante que combate os radicais livres), essa farinha também fornece boas doses de gordura poli-insaturada, que colabora com o controle do colesterol e os hormônios sexuais. De sabor levemente adocicado, é perfeita para bolos, biscoitos e até empanados.

3. Farinha de aveia: a clássica multitarefa

Beta-glucana é o nome do jogo aqui. A aveia tem esta fibra solúvel que retém água e forma uma espécie de gel no intestino, aumentando a sensação de saciedade. De quebra, ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL). A aveia é versátil: entra em panquecas, mingaus, bolos, pães, vitaminas e onde mais sua criatividade (ou fome) permitir.

4. Farinha de arroz: a queridinha sem glúten

É a base de muitas receitas para quem tem restrição ao glúten. Fonte de fibras, vitaminas do complexo B, fósforo e magnésio, a farinha de arroz tem baixo índice glicêmico — ou seja, evita picos de açúcar no sangue.

Prefira a versão integral e use em pães, bolos e massas. Ela também pode ser combinada com outras farinhas para equilibrar sabor e textura.

Imagem: Arte UOL / iStock

5. Farinha de centeio: energia que dura

Com baixo índice glicêmico e boa dose de fibras, ela garante saciedade e energia prolongadas. É ideal para quem quer regular o apetite e melhorar o trânsito intestinal.

Vai bem em pães rústicos, tortas e bolos, e para engrossar caldos e sopas. Mas se você nunca usou, comece devagar: substitua 1/3 da farinha de trigo nas receitas por centeio e vá aumentando.

6. Farinha de chia: pequena notável

A chia em pó conserva quase todos os benefícios dos grãos inteiros: fibras que combatem a prisão de ventre, ômega 3, ferro e ação anti-inflamatória. Também ajuda a controlar o colesterol, prevenir anemia e substituir ovos em receitas veganas (misture com água para formar um gel).

Funciona em sucos, vitaminas, mingaus e pode compor massas de bolos e pães.

Imagem: iStock

7. Farinhas de frutas: fibras com sabor tropical

Feitas de coco, maracujá ou banana verde, essas farinhas trazem muita fibra e no caso da banana verde um ingrediente especial: o amido resistente. Ele ajuda a manter as bactérias boas do intestino e na saciedade.

Elas vão bem em vitaminas, iogurtes, granolas ou receitas de forno. Só cuidado com o sabor: algumas têm gosto mais acentuado.

De olho no rótulo: nem tudo o que é natural é igual

Farinhas de mesma origem podem ter composições bem diferentes dependendo da marca. Compare a quantidade de fibras, sódio e gorduras. Evite aditivos desnecessários e escolha produtos de marcas confiáveis —isso garante que o processo de fabricação seguiu os padrões ideais de segurança alimentar.

*Com informações de reportagem publicada em 18/03/2019