Kennedy demite assessoras importantes em reformulação na saúde dos EUA

(Reuters) - O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., demitiu duas de suas principais assessoras, a chefe de gabinete Heather Flick Melanson e a vice-chefe de gabinete para políticas Hannah Anderson, disse um porta-voz da agência à Reuters nesta quarta-feira.

De acordo com porta-voz, Matt Buckham atuará como chefe de gabinete interino, com efeito imediato.

Atualmente, Buckham atua como contato do secretário com a Casa Branca no Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS), onde supervisiona o recrutamento e a integração de indicados políticos em toda a agência.

Desde que assumiu o cargo de secretário de saúde dos EUA, Kennedy propôs reformular o departamento, reorganizando várias agências do HHS e cortando substancialmente sua força de trabalho. No início deste mês, um juiz federal bloqueou o plano do governo de implementar a reestruturação.

Kennedy, que durante décadas semeou dúvidas sobre a segurança das vacinas, contrário às evidências e pesquisas de cientistas, demitiu em junho todos os 17 membros de um painel independente de especialistas que aconselha o CDC sobre a política de vacinas e os substituiu por sete novos membros escolhidos a dedo.

A notícia das demissões foi divulgada pela CNN no início do dia.

Melason e Anderson foram demitidas apenas após alguns meses nos cargos, segundo a reportagem, acrescentando que não estava claro se houve um único evento que motivou as demissões.

(Reportagem de Harshita Meenaktshi, Bhanvi Satija e Sneha S K em Bengaluru)