Justiça nega prisão de padrasto suspeito de envenenar jovem com bolinho

Do UOL, em São Paulo

A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão temporária do padrasto do jovem de 19 anos que foi internado após comer bolinhos de mandioca em São Bernardo do Campo. A polícia acredita que o homem envenenou a comida antes de entregar ao jovem.

O que aconteceu

Pedido foi negado ontem, após polícia apontar o padrasto como principal suspeito do crime. Ao UOL, a delegada Liliane Doreto afirmou que vai reiterar o pedido de prisão e disse que teme pela vida do suposto autor do crime.

Padrasto teria agido sozinho. O homem teria apresentado contradições em seu depoimento, segundo a delegada Liliane Doreto. Ele teria recebido os bolinhos e servido os pratos a Lucas no dia em que ele passou mal.

Inicialmente, a tia da vítima, que fez os bolinhos, foi apontada como suspeita. Ela sempre negou ter praticado o crime, foi ouvida e liberada ontem. "Eu não tenho dúvida de que Admilson é provavelmente o autor desse crime. Houve uma reviravolta no caso. Estou aguardando os laudos médicos, mas já tenho elementos para representar pela prisão temporária dele. Ele foi o único que manipulou os bolinhos e entregou pessoalmente para o Lucas", diz Doreto.

Motivação do crime seria a mudança do jovem de casa por causa de um emprego. "Ele é manipulador e muito possessivo. Ele mente bastante, a gente sente isso", contou a delegada.

Padrasto não confessou o crime. Em depoimento à polícia, ele afirmou que tinha medo de perder o Lucas. "Ele estava confuso", resumiu a delegada. A polícia não divulgou as identidades do padrasto e da tia da vítima. Por isso, o UOL não conseguiu localizar as defesas deles. O espaço segue aberto para manifestação.

Caso segue em investigação. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que testemunhas ainda são ouvidas para o esclarecimento dos fatos. O caso é acompanhado pelo 8º DP de São Bernardo do Campo.

Estou sendo muito cautelosa desde o início. Conversei com o médico hoje mais cedo. Houve uma intoxicação, ele [o médico] não acredita que possa ter sido chumbinho, mas estamos aguardando o laudo para descobrir a substância. Mas ele [Lucas] foi envenenado. Pelas provas que eu angariei nos autos, tenho certeza que a conduta foi direcionada a ele.

Liliane Doreto

Bolinho está sendo periciado

Lucas segue hospitalizado em estado grave. O jovem respira com ajuda de um suporte mecânico e está sob vigilância neurológica, segundo boletim divulgado hoje pela Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo.

Polícia recolheu bolinho de mandioca ingerido por vítima. O alimento será periciado para identificar a presença ou não de veneno em seus ingredientes. O caso segue sob investigação pelo 3º DP (São Bernardo do Campo) como tentativa de homicídio.