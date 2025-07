Josias: Reposicionamento de Motta e Alcolumbre bloqueia avanço da anistia

O alinhamento de Hugo Motta (Republicanos-PB) e de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ao discurso de Lula (PT) contra o tarifaço imposto por Donald Trump coloca por terra o avanço no Congresso do pedido de anistia a Jair Bolsonaro (PL) e aos demais envolvidos na trama golpista, avaliou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Os presidentes da Câmara e do Senado falaram em defender a soberania brasileira, em demonstração de apoio a Lula. Motta e Alcolumbre colocaram o Congresso à disposição do governo federal e disseram que a reação deve ser liderada pelo Executivo.

Político não perde a oportunidade de se reposicionar em cena quando a conjuntura exige. Por razões diferentes, Motta e Alcolumbre se dedicaram a fustigar Lula nas últimas semanas. Os interesses eram diversos, mas os dois se juntaram para cutucar o governo. A derrota mais humilhante que eles impuseram ao Planalto foi a rejeição do aumento do IOF.

Agora veio o tiro do Trump, que acertou o pé do bolsonarismo de forma irremediável. Eles estão vendo as pedradas que Bolsonaro está recebendo em função da movimentação antipatriótica do filho lá em Washington, e as que o próprio Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo] também. Em vez de se unir ao governo, ele fez um movimento paralelo e virou um 'parapresidenciável'.

Alcolumbre e Motta perceberam que, se fossem nessa canoa furada, afundariam juntos em um abraço de afogados. Estrategicamente, eles se reposicionam em cena e voltam a se reaproximar do governo. Isso é extraordinário para o Lula porque abre a perspectiva de aprovação de uma agenda do governo no Congresso, que andava meio bloqueada.

Por outro lado, para sorte do país, esse movimento dos dois bloqueia qualquer possibilidade de avanço no Congresso da anistia a Jair Bolsonaro. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a postura dos presidentes da Câmara e do Senado reforça como a direita rachou após o tarifaço dos EUA.

Trump fez mais esse favor para o Lula. É impressionante como ele está fazendo o papel de cabo eleitoral do petista e está arrastando Bolsonaro e Tarcísio junto. A oposição está desnorteada. Josias de Souza, colunista do UOL

