Itália pode libertar até 10.000 pessoas da prisão para aliviar superlotação

ROMA (Reuters) - A Itália pode libertar cerca de 10.000 pessoas da prisão, ou cerca de 15% da população total de presos, para aliviar a superlotação, anunciou o Ministério da Justiça.

Cerca de 10.105 prisioneiros são "potencialmente elegíveis" para medidas alternativas à prisão, como prisão domiciliar ou liberdade condicional, disse o ministério em um comunicado na noite de terça-feira.

A opção se aplicaria a pessoas cujas condenações são definitivas e não estão mais sujeitas a apelação, com menos de dois anos de sentenças a cumprir e sem infrações disciplinares graves nos últimos 12 meses.

Pessoas cumprindo pena por crimes graves como terrorismo, crime organizado, estupro, tráfico de imigrantes e sequestro seriam excluídas, acrescentou o ministério.

De acordo com o banco de dados do World Prison Brief, a Itália tem um dos piores registros de superlotação carcerária da Europa, com um nível de ocupação de cerca de 122%.

Qualquer nível acima de 100% indica que as prisões estão ocupadas acima de sua capacidade máxima. Apenas Chipre, França e Turquia têm marcas mais altas na Europa, de acordo com o banco de dados.

A situação dos prisioneiros chamou a atenção na Itália após um aumento no número de suicídios e reclamações sobre o aumento das temperaturas no verão em instalações de detenção que não têm ar-condicionado.

Entretanto, a libertação antecipada de prisioneiros é uma medida politicamente sensível, e o Ministério da Justiça indicou que isso não aconteceria da noite para o dia.

O Ministério da Justiça informou que criou uma força-tarefa para fazer a ligação com as prisões e juízes de liberdade condicional para facilitar as decisões sobre casos individuais, que se reunirá semanalmente e apresentará um relatório sobre seu trabalho até setembro.

