Irã está pronto para responder a qualquer novo ataque, diz líder supremo

DUBAI (Reuters) - O Irã está pronto para responder a qualquer novo ataque militar, disse o aiatolá Ali Khamenei nesta quarta-feira, acrescentando que Teerã é capaz de desferir um golpe maior contra os adversários do que aquele que deu durante a guerra de 12 dias entre Irã e Israel.

"O fato de nossa nação estar pronta para enfrentar o poder dos Estados Unidos e seu cão na coleira, o regime sionista (Israel), é muito louvável", afirmou Khamenei em comentários transmitidos pela TV estatal.

Israel e EUA lançaram ataques contra as instalações nucleares do Irã no mês passado, dizendo que elas faziam parte de um programa voltado para o desenvolvimento de armas nucleares. Teerã afirma que seu programa nuclear é puramente para fins civis.

"A base atacada pelo Irã era uma base regional norte-americana extremamente sensível", disse Khamenei em referência a uma série de mísseis iranianos na base de Al Udeid, no Catar, adicionando que "um golpe ainda maior poderia ser infligido aos EUA e a outros".

O Irã está sob pressão para retomar as negociações nucleares com os EUA, com Washington e três grandes países europeus concordando em estabelecer o final de agosto como prazo para um acordo.

Se não houver progresso até lá, o ministro das Relações Exteriores da França advertiu que as sanções internacionais seriam reaplicadas por meio de mecanismo das Nações Unidas.

"Tanto no campo diplomático quanto no militar, sempre que entramos em cena, o fazemos com as mãos ocupadas e não em uma posição de fraqueza", disse Khamenei.

Ele pediu aos diplomatas que sigam as "diretrizes" e continuem vigorosamente seu trabalho, sem entrar em detalhes.

O Parlamento do Irã compartilhou uma declaração na quarta-feira dizendo que o país não deve retomar as negociações nucleares com os EUA enquanto pré-condições não forem atendidas.

(Reportagem de Parisa Hafezi)