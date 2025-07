Irã se diz pronto para novos ataques e vê plano de Israel para derrubá-lo

O Irã está pronto para responder a novos ataques militares, disse hoje o líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Segundo ele, o objetivo dos rivais ao atacarem suas instalações nucleares no mês passado era, na verdade, derrubá-lo.

O que aconteceu

Líder supremo do Irã ressaltou que seu país agora estaria habilitado a desferir golpes maiores do que os vistos no conflito de 12 dias contra Israel. "O fato de nossa nação estar pronta para enfrentar o poder dos EUA e seu cão na coleira, o regime sionista [Israel], é muito louvável", afirmou à TV estatal.

Khamenei citou o ataque iraniano, de 23 de junho, a uma base dos EUA no Qatar. "A base atacada pelo Irã era uma base regional norte-americana extremamente sensível. (...) Um golpe ainda maior poderia ser infligido aos EUA e a outros", falou.

Israel e EUA atacaram instalações nucleares do Irã no mês passado. Os países afirmam que o programa nuclear iraniano é voltado para o desenvolvimento de armas nucleares.

Teerã defende seu direito de produzir energia nuclear. Segundo o país do Oriente Médio, os recursos serão usados apenas para fins pacíficos.

Complexo da Usina Nuclear de Fordow, no Irã, em 20 de junho (à esquerda), antes do ataque dos EUA, e em 22 de junho, após ataque. Análise das duas imagens em comparação com registros anteriores, de 2009, revelam que americanos atingiram dutos de ventilação Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

País é pressionado a retomar negociações nucleares. Os EUA e países europeus impuseram final de agosto como prazo limite para assinatura de um acordo que limite o uso de energia nuclear por Teerã. Caso não haja progresso até lá, o Irã poderá sofrer sanções.

Tanto no campo diplomático quanto no militar, sempre que entramos em cena, o fazemos com as mãos ocupadas e não em uma posição de fraqueza.

Ali Khamenei, à TV estatal

Contrariamente, o parlamento iraniano publicou hoje uma declaração sobre o tema. Segundo os parlamentares, o país não deve retomar as conversas com os EUA enquanto pré-condições não forem atendidas.

Inimigos queriam derrubá-lo, acusa aiatolá

Para o líder Supremo iraniano, Israel queria "enfraquecer o sistema" quando atacou o Irã. Em comunicado publicado em seu site hoje, Khamenei disse que o objetivo do seu rival era desestabilizar Teerã, provocar "distúrbios e levar as pessoas às ruas" para derrubá-lo.

O plano do agressor era enfraquecer o sistema, atacando determinadas figuras e áreas sensíveis no Irã

Khamenei, em comunicado

*Com informações de AFP e Reuters