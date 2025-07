Baixou! iPhone 13 com 256GB de memória sai por quase R$ 3 mil com cupom

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta de iPhone 13, na versão Estelar com 256 GB, com R$ 1.702,70 de desconto — saindo por menos de R$ 3.050 à vista.

Para chegar ao valor é preciso usar o cupom IPHONE300. Outros R$ 100 de desconto são aplicados na finalização da compra. Confira abaixo o que esta versão tem de bom e se ainda vale o investimento no modelo.

O que ele tem de bom?

O UOL testou o modelo quando foi lançado. Entre os destaques positivos estavam:

Desempenho e a bateria dignos de um celular top de linha.

Tela Oled com ótima resolução.

Bateria pode durar mais de um dia e meio ou até dois dias se você for econômico.

Câmera dupla com sensor que captura mais luz do que a geração do iPhone 12.

Estilos fotográficos oferecidos pelo conjunto de câmeras permitem customizar características sem ter que quebrar a cabeça num modo manual.

Ficha técnica do iPhone 13

Sistema Operacional: iOS 15 (mas compatível com a versão de 2023: iOS 17)

Dimensões: 146,7 mm (A) x 71,5 mm (L) x 7,65 mm (E); 173 gramas

Resistência à água: Sim (IP68)

Processador: A15 Bionic

Armazenamento: 256 GB

Memória: 4 GB de RAM

Bateria: 3.240 mAh

Tipo da tela: Super Retina XDR (Oled)

Tamanho da tela: 6,1 polegadas (15,5 cm)

Resolução da tela: 2.532 x 1.170 pixels

Câmera Frontal: 12 MP

Câmera Traseira: Dupla: 12 MP (grande-angular) e 12 MP (ultra-wide)

Ainda vale a pena?

Sim, considerando o preço com desconto que o deixa na faixa de R$ 3 mil. O modelo ainda está na lista de aparelhos que recebem a atualização mais recente do sistema operacional: o iOS 26.

Então se você procura um aparelho com boa performance, o iPhone 13 ainda vai atender às expectativas da maioria dos consumidores.

Com informações de conteúdo publicado em 21/09/2023.

