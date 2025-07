A abertura, pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA, órgão da Presidência americana que trata das questões de comércio internacional), de investigações contra supostas práticas desleais de comércio contra o Brasil pode ser considerada uma escalada nas agressões e tentativas de interferência do presidente Donald Trump na política interna do país.

Mas é também o reconhecimento de que não cabe a aplicação de sanções comerciais ao Brasil sem o devido processo legal. Resumindo, não é "porque eu posso", como respondeu Trump quando indagado sobre a razão de impor sobretaxas a importações brasileiras para os Estados Unidos.

Colunistas do UOL

Pode-se concluir que, se de um lado a decisão de abrir investigações contra o Brasil abre espaços para negociações e possíveis acordos, de outro, ao obedecer a regras legais, oferece suporte e endurece a ação intimidatória de Trump.

O processo investigatório aberto pelo governo americano contra o Brasil se dará de acordo com as regras da seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Nos seus termos, a investigação deve passar por audiências públicas, coleta de provas e negociações. Uma primeira audiência já está marcada para 3 de setembro.

Além disso, as decisões — e as resultantes eventuais retaliações — da investigação conduzida pelo USTR podem ser contestadas na OMC (Organização Mundial de Comércio). Os EUA, especialmente sob Trump, como foi no seu primeiro mandato, são críticos da OMC, mas não se retiraram do organismo multilateral de comércio. Já o Brasil critica o caráter unilateral das ações previstas na seção 301.

A OMC, principalmente depois dos ataques a ela dirigidos por Trump, assim como outros fóruns multilaterais, tem perdido relevância, com frequentes descumprimentos de suas determinações. Permanece, porém, como um instrumento para que países afetados por sanções unilaterais marquem posição, sustentando, inclusive, as retaliações que eventualmente adotem.

Em termos técnicos e do ponto de vista estritamente comercial, as acusações contra o Brasil que serão investigadas podem ser contestadas. Por exemplo, relacionar desmatamentos, que o Brasil voltou a combater, com vantagens na produção agrícola exportada para os Estados Unidos é um argumento frágil.

Mais frágil ainda é a acusação de que o Brasil tem criado barreiras não tarifárias desleais para impedir o funcionamento de meios de pagamentos mantidos por empresas americanas, caso do WhatsApp Pay, vedando a concorrência com o Pix.

Por ironia, o Pix, meio de pagamento mantido pelo Banco Central, foi lançado no governo Bolsonaro em 2020. De fato, não autorizou, no mesmo ano, o funcionamento do WhatsApp Pay. Porém, a vedação foi em parte retirada, em 2021, com a permissão para que o serviço, de propriedade da Meta, dona do Facebook e de outras redes sociais, operasse em transações entre pessoas físicas.

Permanecem vedadas as transações entre pessoas físicas e empresas e também entre empresas porque a Meta ainda não conseguiu provar que a operação do WhatsApp Pay acata as regulações a que os demais ofertantes do serviço se submete e não fere a segurança do sistema financeiro nem distorce a concorrência.

A acusação de que o governo brasileiro, que opera o concorrente Pix, impede o funcionamento de empresas americanas do ramo conta uma história no mínimo muito incompleta.

Independentemente do fato de que o Pix, serviço público gratuito, de fato domina o mercado, não há impeditivos para o funcionamento de concorrentes desde que, obviamente, como é prática de vários países, atendam às exigências requeridas pelo Banco Central de transparência, rastreabilidade e interoperabilidade (capacidade de transferir e utilizar informações de modo automático e seguro).

Também não faz o menor sentido acusar o Brasil de manter tarifas preferenciais para países e produtos específicos em detrimento de fornecedores americanos. Essa é a lógica dos acordos bilaterais, setoriais e regionais, igualmente adotada pelos Estados Unidos.

Mesmo em relação às queixas americanas de que o governo brasileiro faz vistas grossas à falsificação de produtos vendidos no comércio popular, há exageros. Não se pode negar as acusações, mas também é fato que o Brasil tem criado leis e regras de combate à pirataria, ainda que com efeitos práticos limitados.