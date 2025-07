Interesse de Trump em reforma do prédio do Fed é "pretexto claro" para demitir Powell, diz senadora

WASHINGTON (Reuters) - A senadora norte-americana Elizabeth Warren disse nesta quarta-feira que o interesse do presidente Donald Trump na reforma da sede do Federal Reserve é um "pretexto claro" para demitir o chair da instituição, Jerome Powell.

Na semana passada, a Casa Branca intensificou suas críticas à forma como o Fed está sendo administrado, quando o diretor do Escritório de Administração e Orçamento, Russell Vought, enviou uma carta a Powell dizendo que Trump estava "extremamente preocupado" com os estouros de orçamento na reforma de US$2,5 bilhões de sua sede histórica, em Washington.

"Ninguém se deixa enganar pelo interesse repentino do presidente Trump e dos republicanos em reformas de edifícios -- é um pretexto claro para demitir o chair do Fed, Powell", disse Warren, democrata de alto escalão no Comitê Bancário do Senado, que supervisiona o Fed, em uma publicação no X.

(Reportagem de Jasper Ward)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS FDC