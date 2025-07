Indonésia diz que Trump foi um "negociador duro" após fechar acordo comercial com os EUA

Por Stefanno Sulaiman e Gayatri Suroyo

JACARTA (Reuters) - O presidente da Indonésia disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi um "negociador duro" depois que os dois países chegaram a um acordo comercial que levou a uma redução das taxas tarifárias propostas de 32% para 19%.

O acordo está entre os poucos alcançados até agora pelo governo Trump antes do prazo final de 1º de agosto para as negociações, mas nenhum detalhe foi imediatamente fornecido pela Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático e membro do G20.

Trump disse que a Indonésia se comprometeu a comprar 50 jatos Boeing, US$15 bilhões em suprimentos de energia dos EUA e US$4,5 bilhões em produtos agrícolas norte-americanos.

"Concordamos em baixar de 32%, se não me engano, para 19% ... Eu ainda estava negociando, mas, devo dizer, ele é um negociador muito duro", disse o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, a jornalistas na quarta-feira, após um telefonema com Trump.

Prabowo, que estava retornando de visitas ao exterior, incluindo o Brasil para a conferência do Brics, disse que havia conversado com Trump. Ele acrescentou que, embora tenha entendido os pontos de vista dos Estados Unidos nas conversas, "nós demos nossa oferta, mas não podemos nos recusar a fazer isso": "Demos nossa oferta, não podemos dar mais".

Os comentários de Trump destacaram um acordo com a Indonésia semelhante a um pacto preliminar firmado recentemente com o Vietnã, sem taxas sobre as exportações dos EUA para a Indonésia. Também incluiu uma taxa de penalidade para os chamados transbordos de mercadorias da China via Indonésia.

A Indonésia - o quarto maior país do mundo em população - teve um superávit comercial de mercadorias de US$17,9 bilhões com os Estados Unidos em 2024, de acordo com o Representante de Comércio dos EUA.

"Essa é uma luta extraordinária de nossa equipe de negociação liderada pelo Ministro de Coordenação de Assuntos Econômicos", disse Hasan Nasbi, porta-voz do presidente indonésio, a repórteres anteriormente.

