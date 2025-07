Índices acionários da China recuam com preocupações sobre comércio

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China caíram nesta quarta-feira, uma vez que persistiram as preocupações sobre as relações comerciais com os Estados Unidos, enquanto Hong Kong perdeu ganhos anteriores e fechou em baixa depois que investidores reagiram à retomada das vendas de chips para a China pela Nvidia.

O índice SSEC, em Xangai, caiu 0,03%, enquanto o índice CSI300 recuou 0,3%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que o país enfrentará a China "de uma forma muito amigável".

"Em nosso cenário base, presumimos que a taxa tarifária dos EUA sobre a China permanecerá inalterada em 30% - mas a recente escalada das tarifas sobre outras economias provavelmente prejudicará ainda mais o impulso do comércio global", disseram economistas do Morgan Stanley em nota.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 0,29%. As gigantes da tecnologia listadas em Hong Kong caíram 0,24%.

A retomada planejada das vendas pela Nvidia de seus chips H20 para a China faz parte das negociações dos EUA sobre terras raras, disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na terça-feira, e ocorre dias depois que seu presidente-executivo se encontrou com Trump.

A AMD, fabricante rival de chips de inteligência artificial, também disse que o Departamento de Comércio dos EUA analisará seus pedidos de licença para exportar seus chips MI308 para a China.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,04%, a 39.663 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,29%, a 24.517 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,03%, a 3.503 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,30%, a 4.007 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,90%, a 3.186 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,91%, a 23.042 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,30%, a 4.132 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,79%, a 8.561 pontos.

(Por redação de Xangai)