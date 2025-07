Índia não deixará Brics; país presidirá bloco econômico em 2026

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que a Índia teria anunciado sua saída do Brics. Não há qualquer anúncio ou declaração neste sentido do país asiático.

O que diz o post

A publicação reproduz a seguinte notícia publicada pelo jornal O Globo: "EUA e Índia negociam acordo comercial que pode reduzir as tarifas para menos de 20%". Ao fundo, há uma foto de Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, ao lado de Trump.

Logo abaixo da foto é colocada a seguinte frase: "Índia pulando fora do barco furado que se tornou o Brics".

Por que é falso

Índia não deixará o Brics. Ao UOL Confere, o Brics afirmou que a informação contida nas peças desinformativas é falsa. "Na condição de presidente do Brics, o governo brasileiro informa que a Índia continua a participar ativamente de todas as iniciativas do grupo e, de acordo com o calendário rotativo já acordado pelos Estados-membros, assumirá a próxima presidência do Brics em 2026".

Reportagem aborda tentativa de acordo da Índia com os EUA. De fato, o jornal O Globo publicou a notícia citada pelas publicações enganosas. Porém, a matéria não cita qualquer intenção do governo indiano em retirar o país do Brics. A reportagem explica que a Índia está tentando reduzir as tarifas impostas por Trump, que impôs uma alíquota extra de 26% sobre produtos importados do país asiático. A expectativa era de baixar as taxas para menos de 20% (aqui).

Premiê indiano destacou importância do Brics. Não há qualquer registro no perfil de Modi no X (antigo Twitter) (aqui) de que a Índia realmente queira ou pretenda sair do Brics. Ao contrário: as manifestações do primeiro-ministro exaltam a relevância do bloco econômico: "O Brics continua sendo uma força poderosa para a cooperação econômica e para o bem global" (aqui e abaixo).

Modi participou de cúpula do Brics no Brasil. O premiê indiano participou do encontro, sediado no Rio de Janeiro no início deste mês, e de reuniões para estreitar parcerias econômicas entre o Brasil e a Índia (aqui). Modi não deu qualquer declaração sobre uma possível intenção de seu país em deixar o bloco.

Agradeço ao presidente Lula por sediar a Cúpula do BRICS deste ano no Rio de Janeiro.



O BRICS continua sendo uma força poderosa para a cooperação econômica e para o bem global.@LulaOficial pic.twitter.com/od1cw7smT0 -- Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2025

Brics foi criado em 2009. Brasil, Rússia, Índia e China deram origem ao bloco econômico. Dois anos depois, a África do Sul entrou para o grupo, cujo nome reúne as letras iniciais (em inglês) de cada um de seus membros (aqui). Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã (aqui) e Indonésia (aqui) foram admitidos posteriormente. A Argentina, cuja adesão havia sido acordada, decidiu não integrar o grupo (aqui). Outros nove países (Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão) são parceiros do bloco (aqui).

Trump ameaçou taxar países alinhados ao Brics. O presidente dos EUA afirmou que taxará em 10% todos que sigam "as políticas antiamericanas" do Brics, sem especificar quais seriam essas práticas (aqui e aqui). Antes, ele já havia anunciado um tarifaço contra o Brasil, com alíquotas adicionais de 50% aos produtos exportados pelo país aos EUA (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tinha mais de 2.800 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão e pela Reuters.

