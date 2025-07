Ibovespa hesita na abertura em dia de vencimento de opções

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abriu sem viés claro nesta quarta-feira, em sessão marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa e após uma sequência de sete quedas consecutivas, enquanto agentes financeiros monitoram temas comerciais e fiscais domésticos.

O mercado acompanha o impasse entre governo e Congresso sobre o IOF, após audiência de conciliação terminar sem acordo, além dos desdobramentos em relação à resposta brasileira às tarifas de 50% dos Estados Unidos e à aprovação, em dois turnos, da PEC com novas regras para o pagamento de precatórios.

Na cena externa, investidores também digeriam dados de inflação ao produtor nos EUA divulgados nesta manhã.

Às 10h09, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,06%, a 135.166,85 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, caía 0,40%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)