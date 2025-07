Brasil abre 6 mil leitos para COP30 após acordo com navios de cruzeiro

O Brasil garantiu hospedagem para todos os países que vão participar da COP30, em Belém (PA).

O que aconteceu

O Governo Federal anunciou nesta quarta-feira (16) a contratação de dois navios de cruzeiro para a COP30. A medida foi uma solução temporária para ampliar a oferta de acomodações durante o evento, que acontece entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

Com capacidade para até 6 mil leitos distribuídos em cerca de 3.900 cabines, os navios MSC Seaview e Costa Diadema serão atracados no Terminal Portuário de Outeiro. O local passa por obras de revitalização.

Porto de Outeiro está em obras para receber os navios cruzeiros que hospedarão negociadores da COP30 Imagem: Rafael Neddermeyer / COP30

A viagem entre o terminal e o centro de Belém deverá levar aproximadamente 30 minutos. O porto ainda vai ganhar uma nova ponte para facilitar o deslocamento até os locais oficiais da conferência.

As acomodações serão ofertadas por etapas, conforme acordo entre o Brasil e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), em todas as modalidades: setor hoteleiro, aluguel por temporada e navios, dentre outros que fazem parte do conjunto de soluções de hospedagem.

A primeira fase será dedicada aos 98 países em desenvolvimento e países insulares, com diárias de até US$ 220. Em seguida, os demais países poderão adquirir vagas por valores de até US$ 600. A ONU mediará a oferta junto às delegações.

Esses dois grandes navios vêm se somar às diversas soluções de hospedagem voltadas a todos os públicos que virão à COP - como delegações da ONU, observadores, organizações sociais, academia, empresariado. Valter Correia, secretário extraordinário para a COP30.

A iniciativa faz parte da estratégia de garantir uma COP inclusiva, sustentável e com infraestrutura adequada. A operação dos cruzeiros foi viabilizada pela Embratur, que contratou uma operadora de viagens para selecionar os navios e comercializar as cabines.

A agência foi envolvida no projeto desde abril, quando assumiu a modelagem, contratação e gestão da hospedagem temporária.

Navio MSC Seaview Imagem: Divulgação

Saia justa

A dificuldade das delegações em encontrar acomodações e os preços cobrados para hospedagem provocou reclamações ao Brasil. Durante reunião da ONU em Bonn, na Alemanha, realizada no fim de junho, várias foram as críticas de negociadores internacionais e representantes da sociedade civil de diversas regiões do mundo.

Eles expressaram insatisfação com a falta de acomodações e os preços exorbitantes cobrados pelos hotéis em Belém. Segundo os países, as diárias estariam até cinco vezes mais que o valor de referência da ONU, que é de US$ 145 por dia.