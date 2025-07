1º japonês não deu certo; hoje ele tem rede com 8 marcas e fatura R$ 62 mi

Após ter fechado seu primeiro restaurante japonês em Olinda (PE) por má gestão, Fernando Andrade, 34, se mudou para o Rio, onde 'descobriu' o modelo dark kitchen (entregas por delivery e take away). Um ano depois, decidiu empreender novamente e abriu o Harô Sushi, neste formato, em Olinda. Hoje, o Grupo Harõ reúne oito marcas e faturou R$ 62 milhões em 2024.

Harõ Sushi foi a primeira marca

O Harõ Sushi foi aberto em 2017, em Olinda, no modelo dark kitchen. O investimento foi de R$ 30 mil no negócio. A marca é especializada em sushi, mas tem no cardápio pratos quentes, como yakisoba.

Outras marcas foram sendo abertas. Em 2020, Andrade abriu a Hapoke (culinária havaiana) e, em 2021, a Redwok (comida asiática). As demais marcas —The Roll (delivery especializado exclusivamente em peças de sushi do tipo roll, como uramaki, hossomaki e hot roll), Mango Salad (especializado em saladas e comidas leves), Tio Parma (especializado em pratos à parmegiana)— foram abertas em 2022, mesmo ano em que foi criado o Grupo Harõ. Outras duas marcas fazem parte do Grupo desde este ano: Açaí Concept e Crazy Donuts.

Hapoke (culinária havaiana) é uma das marcas do Grupo Harõ Imagem: Divulgação

Modelo 100% dark kitchen

O modelo de franquia é o 4x1. O novo franqueado começa a operar a dark kitchen com quatro marcas do Grupo Harõ: Harõ Sushi, Hapoke, Redwok e Mango Salad. "À medida que ele for crescendo e se estruturando, pode acrescentar as demais marcas na operação", diz Andrade.

Sinergia das marcas. "A dark kitchen do Grupo tem uma única cozinha. Onde se faz salada, se faz poke, se faz sushi. As marcas precisam ter sinergia entre si e com os estoques, para não onerar o negócio. Nunca vou colocar hambúrguer dentro dessa operação", diz ele. No caso da Crazy Donuts, Andrade diz que foi possível incluir a marca na operação por não haver preparo da massa no local —a massa já vem pronta; basta colocar o recheio.

O modelo de dark kitchen viabiliza a otimização de processos e o aproveitamento total da capacidade de produção na cozinha. Uma das estratégias para garantir o aproveitamento completo dos insumos adquiridos é a adoção de um menu que contempla diversos pratos preparados com o mesmo tipo de material.

Fernando Andrade, fundador e diretor comercial do Grupo Harõ

Desta forma, é possível estabelecer uma gestão eficiente de ingredientes, que podem ser utilizados em boa parte das marcas. Isso contribui para a redução do desperdício na cozinha.

Fernando Andrade

Dark kitchen do Grupo Harõ na Vila Leopoldina, em São Paulo Imagem: Divulgação

Meta de expandir para o exterior

Uma franquia da marca custa R$ 244 mil. As unidades devem ter metragem mínima de 60 metros quadrados.

Hoje, a rede do Grupo tem 45 unidades em operação. Apenas uma é própria (no bairro Espinheiro, de Recife). A meta é chegar a 75 unidades em operação até o final do ano. Entre elas, duas unidades no exterior: uma em Setúbal (Portugal) e outra em Melbourne, na Flórida (EUA).

Em 2024, o faturamento do Grupo foi de R$ 62 milhões. O lucro não é divulgado.

Três sócios. Além de Andrade, a marca tem mais dois sócios: João Pedro Bezerra (fundador e diretor de operações) e Rodrigo Melo (sócio-investidor e diretor de expansão).

1º restaurante japonês em Olinda faliu

Em 2011, aos 21 anos, Andrade abriu uma empresa de material de escritório. Vendia produtos para outras empresas. Dois anos depois, seu sócio decidiu mudar o foco do negócio, passando a atender apenas escolas. "Foi nesse momento que decidi deixar o negócio e migrar para o segmento de gastronomia. Eu tinha um amigo que era sushiman e, juntos, montamos um restaurante japonês em Olinda", diz. O Miwa funcionou de 2013 a 2015.

Por que o negócio não deu certo?. "A falta de maturidade para lidar com os processos de gestão que um grande negócio exige foram fatais para o restaurante. Não tínhamos controle financeiro, fechávamos alguns meses no negativo, e não sobrou opção a não ser fechar as portas em 2015", diz. A dívida do negócio chegou a R$ 500 mil. Andrade diz que conseguiu quitar tudo em meados de 2022.

Desiludido, ele se mudou para o Rio. Andrade foi trabalhar para um amigo que vendia celulares e notebooks da Apple. "Ele já fazia isso em Olinda e me convidou para ser o representante da empresa dele no Rio", diz Andrade, que morou no Rio por um ano.

No Rio, observei que o mercado de delivery de comida japonesa era diferente do de Olinda, onde tudo o que existia para o delivery era de algum sushiman que abria o próprio negócio. No Rio, o segmento era muito profissional. Percebi que poderia aperfeiçoar a culinária oriental focando no delivery.

Fernando Andrade

Execução consistente é o maior desafio no longo prazo

A importância do aprendizado com os erros. Anderson Gualtieri, analista de negócios do Sebrae-SP, diz que Andrade tem uma trajetória de superação e reinvenção. "Após o fechamento do primeiro restaurante por falta de preparo em gestão, ele não desistiu do empreendedorismo, mas buscou uma nova abordagem baseada em eficiência operacional e visão de mercado", diz.

Adaptação às tendências do setor. "A criação do Harõ Sushi com um modelo enxuto e escalável [dark kitchen e delivery] mostra uma adaptação inteligente às tendências do setor de alimentação", afirma.

Modelo de franquia 4x1 é um ponto forte. Para Gualtieri, esse formato revela uma proposta inovadora de negócio que "facilita a operação para o franqueado e potencializa o faturamento".

Desafio do negócio. O analista diz que um ponto que pode ser desafiador é a complexidade de operar múltiplas marcas em um único ponto. "Embora eficiente, o modelo 4x1 exige alto nível de organização, controle de processos e padronização", declara.

Além disso, o crescimento rápido pode trazer riscos se não for acompanhado por uma estrutura sólida de suporte, qualidade e treinamento para franqueados. O caso mostra que inovação e planejamento são essenciais, mas a execução consistente é o maior desafio no longo prazo.

Anderson Gualtieri, analista de negócios do Sebrae-SP

