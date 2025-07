Grãos: Anec eleva estimativas de exportação de soja, milho e farelo em julho

São Paulo, 16 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) elevou nesta semana as estimativas de exportação de soja, milho e farelo de soja em julho. Para a soja em grão, a estimativa mensal passou de 11,93 milhões para 12,19 milhões de toneladas, com base na média entre o piso de 11,2 milhões de toneladas e o teto de 13,19 milhões de toneladas previsto no line-up. Se confirmada, a projeção representa alta de 27% ante as 9,60 milhões de toneladas embarcadas em julho de 2024, embora inferior aos 13,48 milhões de toneladas de junho. No acumulado de janeiro a julho, os embarques somam 79,94 milhões de toneladas, ante 72,10 milhões de t no mesmo período do ano passado.Em relação ao farelo de soja a estimativa foi ajustada de 2,19 milhões para 2,25 milhões de toneladas, o que representa aumento de 12% ante as 2,01 milhões de julho de 2024. No ano, o Brasil já exportou 13,46 milhões de toneladas do derivado, volume ainda distante das 22,84 milhões de toneladas do acumulado em 2024, mas que tende a ganhar ritmo no segundo semestre, segundo a entidade.O milho, que tradicionalmente assume protagonismo logístico no segundo semestre, teve sua previsão de julho elevada de 4,34 milhões para 4,60 milhões de toneladas. A projeção ainda indica leve retração de 2,4% em relação às 4,71 milhões de toneladas exportadas em julho do ano passado, mas reflete recuperação consistente frente às apenas 569 mil toneladas embarcadas em junho.O line-up dos portos para a semana de 13 a 19 de julho prevê embarques de 3,45 milhões de toneladas de soja, com o porto de Santos na liderança, responsável por 897 mil toneladas, seguido por Paranaguá (632 mil t), São Luís/Itaqui (471 mil t) e Vitória (209 mil t). Para farelo de soja, estão programadas 564 mil toneladas, com destaque para Barcarena (202 mil t) e Vitória (209 mil t). O milho soma 769 mil toneladas, puxado por Santarém (213 mil t), Barcarena (129 mil t) e São Luís/Itaqui (88 mil t).Na semana anterior, de 6 a 12 de julho, os embarques de soja totalizaram 3,47 milhões de toneladas, com Santos respondendo por 1,23 milhão de toneladas, Paranaguá por 600 mil toneladas e São Luís/Itaqui por 565 mil toneladas. Para farelo, foram embarcadas 526 mil toneladas, com destaque para Santos (268 mil t) e São Luís/Itaqui (471 mil t). O milho somou 582 mil toneladas, com volumes relevantes em Santarém (165 mil t), Santos (147 mil t) e Paranaguá (126 mil t).No acumulado do ano, o Brasil já exportou 5,66 milhões de toneladas de milho, volume ainda inferior aos 5,93 milhões de toneladas do mesmo período de 2024. Os principais destinos foram Irã (2,1 milhões t), Egito (1 milhão t) e Vietnã (500 mil t).O total de produtos exportados pelo Brasil em julho, somando soja, farelo, milho e trigo, pode chegar a 20,03 milhões de toneladas, conforme a projeção máxima da Anec. O volume superaria em 16,6% o total exportado em julho de 2024, que foi de 16,32 milhões de toneladas.