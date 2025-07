Governo responde nas redes à investigação do Pix pelos EUA: 'É nosso, My friend'

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para se posicionar contra a inclusão do Pix no rol das investigações do governo dos Estados Unidos sobre práticas comerciais do Brasil. Em postagem feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), o Planalto mandou o seguinte recado aos americanos: "O Pix é nosso, my friend".

Na legenda da publicação , a Secom afirmou que o sistema de transações está causando um "ciúme danado". "Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema Seguro, Sigiloso e Sem taxas", diz a postagem.

Endossando o discurso adotado por Lula desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a taxação de 50% sobre produtos brasileiros, a postagem da Secom afirma que o Brasil é "soberano".

"Só que o Brasil é o quê? Soberano. E tem muito orgulho dos mais de 175 milhões de usuários do Pix, que já é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Nada de mexer com o que tá funcionando, ok?", diz a legenda da publicação.

O Pix não foi mencionado nominalmente no documento sobre a investigação aberta pelos Estados Unidos, cuja publicação foi feita na noite desta terça-feira, 15. Mas o texto cita, entre outros pontos, "diversas práticas injustas" brasileiras que buscam garantir vantagens ao "sistema de pagamentos eletrônico desenvolvido pelo governo".

Como mostrou o Estadão/Broadcast, pessoas da área observam uma ação de lobby das grandes bandeiras de cartões que disputam espaço com o Pix. No entanto, a avaliação é de que não há espaço para que a investigação avance.