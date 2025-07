Goldman Sachs supera estimativas de lucro no 2º tri com receita recorde de negociação de ações

Por Saeed Azhar e Niket Nishant

(Reuters) - O lucro do Goldman Sachs superou as expectativas de Wall Street no segundo semestre, uma vez que a turbulência nos mercados elevou a receita de sua divisão de ações a um nível recorde, e um aumento nas negociações impulsionou a divisão de banco de investimento.

Os resultados refletem uma tendência crescente de turbulência no mercado, que impulsiona as mesas de operações em Wall Street, à medida que os investidores reequilibram suas carteiras para gerenciar os riscos relacionados às tarifas.

A receita de ações do Goldman cresceu 36%, chegando a US$4,3 bilhões, acima dos US$3,6 bilhões que os analistas esperavam, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Os negócios de renda fixa, moedas e commodities arrecadaram US$3,47 bilhões, 9% a mais do que há um ano.

Embora a mudança dos riscos tarifários tenha mantido algumas empresas à margem, a demanda reprimida por acordos desencadeou uma enxurrada de aquisições.

Ainda assim, a incerteza da política comercial nas últimas semanas reavivou as preocupações sobre a duração do impulso.

"Uma gama reduzida de resultados sobre o comércio e a economia em geral têm ajudado a confiança dos CEOs e aumentad0 sua disposição para realizar transações. Observamos uma retomada do ímpeto com clientes estratégicos e patrocinadores", disse o presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon.

A receita de banco de investimento do Goldman ficou em US$2,19 bilhões, aumentando 26% em relação ao ano anterior. Os analistas esperavam um salto de quase 10%.

O banco continuou sendo o principal consultor em termos de valor em fusões e aquisições em nível global no segundo trimestre, de acordo com dados da Dealogic.

O lucro geral aumentou 22%, para US$3,7 bilhões, ou US$10,91 por ação, nos três meses encerrados em 30 de junho, superando as estimativas de US$9,53.