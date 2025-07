Frigoríficos do PR poderão exportar carne bovina e suína para o Chile

Frigoríficos do Paraná poderão exportar carne bovina e suína para o Chile, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O aval para exportação de carne paranaense vem após o país ter reconhecido o Paraná como Estado livre de febre aftosa sem vacinação e de peste suína clássica. A decisão foi publicada no diário oficial chileno, mas já havia sido anunciada ao fim de abril, em virtude da visita do presidente do Chile, Gabriel Boric, ao País.O reconhecimento do Paraná pelo Chile foi formalizado na declaração conjunta dos países em abril e agora está oficializado. "Isso é oportunidade. Essa demanda vai se converter em empregos aqui dentro", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na nota. Em reciprocidade, o Brasil abriu seu mercado para o mel chileno.O ministério acrescentou que o processo de auditoria para reconhecimento do Acre e de Rondônia como zonas livres de febre aftosa sem vacinação e de peste suína clássica foi concluído recentemente e está em avaliação pelas áreas técnicas de ambos os serviços oficiais.A habilitação de frigoríficos brasileiros ao Chile ocorre no modelo pré-listing, o qual dispensa a exigência de análise da autoridade sanitária do país importador planta a planta. "Após anos de negociação, agora o Paraná poderá exportar carne bovina e carne suína para o Chile, que é um importante comprador dessas duas proteínas brasileiras e está entre os principais mercados para a carne suína e para a carne bovina, especialmente na carne suína, em que 20% da produção brasileira se concentra no estado do Paraná", destacou o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Luis Rua, na nota.