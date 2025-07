França pagará menos que o previsto para o orçamento da UE em 2026

A França contribuirá menos do que o previsto para o orçamento da União Europeia (UE) no próximo ano, indicaram as autoridades nesta quarta-feira (16), um dia após o governo francês anunciar um plano de ajuste fiscal para 2026.

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, propôs na terça-feira uma série de medidas, como congelar pensões ou eliminar dois feriados para reduzir o elevado déficit público (5,8% do PIB em 2024) e financiar o aumento dos gastos militares.

Nesse contexto, o jornal liberal L'Opinion indicou nesta quarta que a França contribuirá menos para o orçamento da UE em 2026, uma informação que o entorno da ministra das Contas Públicas, Amélie de Montchalin, confirmou à AFP.

As contribuições nacionais, que são calculadas e pagas anualmente, juntamente com os recursos próprios da UE, servem para financiar as políticas do bloco, especialmente as agrícolas e de coesão.

Com base no atual orçamento de 2021-2027, a França previa que sua contribuição seria de 30,4 bilhões de euros (196,9 bilhões de reais), cerca de 7,3 bilhões de euros (47,3 bilhões de reais) a mais em relação ao exercício em curso.

No entanto, a contribuição final será de 28,8 bilhões de euros (186,5 bilhões de reais), graças, entre outros fatores, às "negociações" no âmbito da UE, segundo o entorno da ministra.

"Realizamos uma reforma de três elementos para conseguir uma redução de 1,6 bilhão" de euros (10,4 bilhões de reais) na contribuição francesa para o próximo ano, indicou De Montchalin à comissão de Finanças da Assembleia Nacional (câmara baixa).

A contribuição financeira à UE costuma ser alvo de críticas da extrema direita na França. Sua líder, Marine Le Pen, defendeu novamente na terça-feira "congelá-la", em reação ao primeiro plano orçamentário para 2026 apresentado pelo governo.

O primeiro-ministro francês propôs um plano de ajuste fiscal de 43,8 bilhões de euros (283,7 bilhões de reais) em 2026.

Nesta quarta, a Comissão Europeia revelou sua proposta de orçamento global da UE para o período de 2028-2034, que prevê um aumento significativo até os 2 trilhões de euros (12,9 trilhões de reais).

ali-tjc/mb/ic/aa

© Agence France-Presse