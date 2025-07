'Saí de mim', diz fisiculturista após prisão por espancar namorada em SP

Colunista do UOL e Do UOL, em São Paulo

O fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, preso após espancar a namorada em um apartamento em São Paulo e fugir, disse em depoimento não lembrar do que aconteceu. Ele quebrou a mão durante as agressões.

O que aconteceu

Ele negou que a mão foi quebrada no momento da prisão. Em um trecho da audiência de custódia ao qual o UOL teve acesso, o fisiculturista afirmou que quebrou o metacarpo (osso entre o punho e os dedos) durante "confusão" com a namorada.

Não sei [como quebrei o braço], se foi na hora da confusão. Eu meio que saí de mim na hora. Não lembro exatamente

Pedro, durante a audiência de custódia ontem

Fisiculturista fugiu após agressões à namorada. O momento em que ele deixa o apartamento foi gravado por câmeras de segurança do condomínio. Nas imagens, é possível ver que ele sai do local minutos após chegar acompanhado pela vítima. Ele fugiu do local sem prestar socorro.

Juiz apontou "covardia, descontrole emocional e periculosidade". Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida para preventiva por tentativa de homicídio.

Aos policiais, Pedro teria confessado o crime e justificado ciúmes como motivação. Ele disse, segundo a polícia, que tinha visto conversas da mulher com outro homem no celular dela.

Defesa de Pedro disse que vai se pronunciar nos autos. Ao UOL, o advogado Danilo Pereira afirmou que "o respeito às partes e aos seus respectivos familiares" deve prevalecer no momento.

Mulher foi internada na UTI

Namorada de Pedro foi encontrada machucada em um apartamento em Moema, zona sul da capital. O casal havia alugado o local para passar o fim de semana em comemoração ao aniversário da jovem. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira.

Um vizinho ouviu o barulho das agressões e chamou a polícia. Os policiais chegaram ao local após ele fugir, mas prestaram socorro à vítima e inseriram a placa do carro da mulher, que foi usado para fuga, no sistema de monitoramento de veículos do estado. Foi assim que o homem foi encontrado.

A vítima, de 27 anos, foi levada em estado grave a um hospital de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Ela tinha muitos ferimentos no rosto, dificuldade para respirar e está intubada na UTI, segundo a polícia. O UOL não conseguiu até o momento atualizações sobre o estado de saúde.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.