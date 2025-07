EUA: produção sobe de etanol 0,2% na semana, para 1,087 milhão de barris por dia

A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,087 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, 11 de julho. O volume representa ganho de 0,2% ante o registrado na semana anterior, de 1,085 milhão de barris por dia.Os estoques do biocombustível caíram 1,67%, para 23,6 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 121 mil para 94 mil barris por dia. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,080 milhão e 1,100 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 23,600 milhões a 24,100 milhões de barris.Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal.