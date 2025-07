Restituição do IRPF: veja data de consulta e pagamento do 3º lote

O pagamento do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 está programado para ocorrer no dia 31 de julho. A consulta ao contemplados na rodada de pagamentos deve ser liberada no dia 24.

Cronograma da restituição do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem dos pagamentos segue critérios legais de prioridade. Primeiramente, são contemplados os contribuintes com 80 anos ou mais. Em seguida, entram na lista aqueles com idade superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou portadores de doenças graves.

Depois, têm preferência os profissionais da área da educação cuja principal atividade seja o magistério. Também são priorizados os cidadãos que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix. Em caso de empate nos critérios, o desempate é feito com base na data de envio da declaração: quem enviou antes, recebe primeiro.

Ordem de prioridade:

Idosos com 80 anos ou mais Pessoas acima de 60 anos, com deficiência ou doença grave Contribuintes cujo principal rendimento vem do magistério Declarações pré-preenchidas com Pix como forma de recebimento Demais declarantes

Como verificar se você está entre os contemplados?

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal. Basta informar CPF, data de nascimento e o ano de exercício (2025). Os dados são atualizados mensalmente.

Se a sua restituição ainda não tiver sido liberada, mas não houver irregularidades na declaração, o sistema exibirá a mensagem: "em fila de restituição". Isso indica que o contribuinte está apto a receber o valor nos lotes seguintes.