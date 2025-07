Empresários e governo estão alinhados sobre 'tarifaço', diz diretor da Abit

O setor privado e o governo estão alinhados sobre o 'tarifaço' que Donald Trump aplicou aos produtos importados do Brasil, afirmou o diretor-superintendente da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil), Fernando Pimentel, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Eu senti uma grande sintonia entre o que o setor privado entende como o mais fundamental nesse momento e o que o setor público, o nosso governo, também entende como os passos a serem dados nesse imbróglio bastante complicado que nós estamos vivendo nesse momento.

Eu acho que o setor privado vai ter um papel muito importante de empurrar, por assim dizer, para que os governos trabalhem para encontrar um acordo que seja satisfatório para todos.

Fernando Pimentel, diretor Abit

Fernando Pimentel destacou que o governo americano precisa definir quem será o interlocutor para negociar o "tarifaço" imposto ao Brasil.

O bode foi posto na sala. Então é preciso definir quem serão os interlocutores do governo americano, porque do lado do governo brasileiro já está definido. O [vice-presidente] Alckmin capitaneia esse processo, o Itamaraty, eles vão liderar essa agenda.

Agora eu entendo que nesse instante, o setor privado tem um papel muito relevante. O Brasil tem forte relacionamento empresarial com os Estados Unidos, tanto investimentos de lá aqui como daqui e lá, mais de 3.000 empresas fazem operações dentro do Brasil.

Há complementaridade, há impactos, impactos grandes. Mesmo que nós não sejamos os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, há impactos muito grandes, setores aeronáuticos, motores, máquinas, têxtil, calçados, todos os setores são afetados.

O nosso foco foi muito bem definido pelo vice-presidente, nós vamos tratar daquilo que é negociável, o que não é negociável nós não vamos discutir, nós vamos discutir as questões econômicas comerciais de relação de dois países que tem 200 anos de história de bom relacionamento e lutaram juntos numa Segunda Guerra Mundial com grandes investimentos no Brasil, grandes investimentos brasileiros lá.

Eu acho que tem coisas que não tem que discutir sobre interferência do funcionamento do nosso país. Isso não está fora da mesa.

Nessa nossa agenda conversada com o governo brasileiro hoje de diplomacia empresarial para destravar as negociações e para colocar em marcha uma solução que atenda aos interesses do Brasil e os interesses da contraparte norte-americana.

Fernando Pimentel, diretor Abit

